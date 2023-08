Rodzinne śpiewanie z Wadowic. Ludzie przyszli zobaczyć, choć niemal cały dzień padał deszcz

W niedzielę (6.08) wieczorem Telewizja Polska transmitowała w programie pierwszym swojej stacji koncert pod tytułem "Pośród wielu dróg - Rodzinne śpiewanie z Wadowic". Reżyserem widowiska był Tomasz Motyl. Choć niemal przez cały dzień w Wadowicach padał deszcz, to w niedzielę wieczorem pod sceną pojawił się tłum widzów. Mottem koncertu, jak i inspiracją do jego powstania, stał się ustęp z "Listu do rodzin" napisanego przez Jana Pawła II w 1994 roku.