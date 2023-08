Jak Rosjanie wykorzystują wypowiedź Podolaka? Oto, co dokładnie powiedział doradca Zełenskiego! Kreml próbuje nas poróżnić z Ukrainą

„Anatomia manipulacji”

Ukraina będzie uważać Polskę za swego bliskiego przyjaciela do zakończenia wojny, a potem między krajami rozpocznie się konkurencja

— powiedział w jednym z wywiadów Mychajło Podolak, doradca prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego.

Wypowiedź wywołała oburzenie polskiej opinii publicznej, jednak nie do końca przebiła się w naszym kraju jej pełna treść, co udowadnia na Twitterze dyrektor Ośrodka Studiów Wschodnich Wojciech Konończuk. Zdaniem eksperta, Rosja wykorzystuje wypowiedź ukraińskiego polityka, aby podsycać negatywne emocje między Warszawą a Kijowiem.

— pisze Konończuk.

Rosyjskie agencje cytują tylko jeden fragment wyrwany z kontekstu, w którym znika sens wypowiedzi Podoljaka, ale pojawia się wrażenie, że po wojnie między Ukraina a Polską rozpocznie się jakaś konkurencja. Tymczasem Podoljak mówi o konkurencji ekonomicznej nie tylko z Polską, ale „każdym innym państwem”. Normalna sprawa

— podkreśla dyrektor OSW.

„Złe emocje, wynikające z wykrzywienia przekazu”

W kolejnych tweetach ekspert zwraca uwagę, że depesze rosyjskich agencji są następnie przedrukowywane przez „niektóre prorosyjskie polskie portale”.

News trafia na Twittera i szybko zyskuje setki tysięcy wyświetleń. 5. Zaczynają się złe emocje, wynikające z wykrzywienia przekazu



— zauważa Wojciech Konończuk, dodając, że o tym, aby uważać z interpretacjami słów doradcy Zełenskiego ostrzega m.in. były szef Biura Polityki Międzynarodowej Jakub Kumoch.

Polecam ku rozwadze. Podolak jest osobą o lekko mówiąc ograniczonych wpływach, wypowiedź jest obcięta w środku zdania, a potem poddana niemal jednakowej „interpretacji” przez niemal wszystkie kremlowskie media

— napisał Kumoch na Twitterze, dodając, że „jest to tylko jedna z wielu wypowiedzi setek polityków zapewniających, że ich rząd będzie ‘twardo bronił interesów’”. Dyplomata zaznaczył, że sam mówił o tym wielokrotnie, a „konkurencyjność gospodarek Polski i Ukrainy nie jest żadną tajemnicą”.



Co dokładnie powiedział Podolak?

Jak podsumował Wojciech Konończuk, Polska i Ukraina połączone są strategicznymi interesami w sferze bezpieczeństwa. Zaznaczył przy tym, że niektóre kwestie są dla Warszawy i Kijowa sporne - vide: konkurencja rolna, „co naturalne i do czego trzeba podchodzić spokojnie”.

Ważnym celem Rosji było i jest rozniecanie sporów polsko-ukraińskich. Zanim skomentujemy - weryfikujemy prawdziwość



— podkreślił dyrektor OSW.

Do swoich wpisów ekspert załączył dłuższy fragment wypowiedzi doradcy Zełenskiego:

Mychajło Podoljak: Nie widzę dzisiaj żadnych poważnych problemów [między Polską a Ukrainą]. Stosunki polsko-ukraińskie znajdują się obecnie na najwyższym poziomie. Absolutnie dobry dialog odbywa się między prezydentami Dudą i Zełenskim. Nie widzę różnicy zdań, dlatego [rozumiemy], że nasz główny priorytet dzisiaj nazywa się wolność i bezpieczeństwo kontynentu europejskiego. I my i nasi polscy partnerzy świetnie rozumiemy, że dopóki Rosja nie przegra nie będzie żadnej wolności i bezpieczeństwa. Rozumiemy, że Ukraina ze swej strony zajmuje się niezbędnymi działaniami na polu boju, a Polska jest kluczowym hubem, przez który idą dostawy dla Ukrainy. Jesteśmy wzajemnie powiązani w ramach rozwiązania kluczowego zdania - doprowadzenia do przegranej Rosji. To priorytet numer jeden przed wszystkimi innymi i nie ma tu żadnych problemów. Z drugiej strony, przejdźmy do drugiego obszaru. Mamy swoje niezależne państwa i my mamy swoje interesy, w tym w sferze rolnictwa, a Polska ma swoje, w tym w ich sektorze rolnym. To oczywiście kwestia dialogu i gdy mówimy o interesach narodowych, to my oczywiście zajmujemy pozycję proukraińską, a Polska propolską. To kwestia dla wewnętrznego dialogu, bo mamy teraz problem, który nazywa się - zamknięcie [przez Rosję] Morskiego Korytarza Zbożowego i dlatego niezbędne jest dla nas rozszerzenie korytarza lądowego dla [eksportu] zboża. I to kwestia dla dyskusji [z Polską]. Dyskusję trzeba prowadzić w sposób maksymalnie poprawny i delikatny, oraz maksymalnie transparentny, nie bać się dyskusji publicznej. I nie widzę w obecnych dyskusjach między Polską a Ukrainą żadnego problemu, a już na pewno ta dyskusja nie prowadzi do żadnych,,rozrywów” lub czegoś podobnego. Polska jest obecnie dla nas maksymalnie bliskim partnerem, maksymalnie bliskim przyjacielem. I w zasadzie tak będzie do końca wojny. Po jej zakończeniu, oczywiście, będziemy konkurować, oczywiście będziemy konkurować o dostęp do tych, czy innych rynków, rynków konsumenckich. I oczywiście my będziemy zajmować stanowisko proukraińskie, bronić naszych interesów, bronić ich ostro i nie tylko w stosunkach z Polską, ale w stosunkach z każdym innym państwem”

Z całym wywiadem z Mychajło Podolakiem można zapoznać się także w serwisie YouTube. Jak poinformował Wojciech Konończuk, omawiany fragment rozpoczyna się w 21 min. 30s. nagrania.



