W polskim zoo urodziły się lamparty perskie - to jeden z najrzadszych podgatunków lamparta

W zoo w Płocku (Mazowieckie) 9-letnia samica lamparta perskiego Sulakhat urodziła bliźnięta. Obydwa maluchy to samce. Lamparty perskie, jeden z najrzadszych podgatunków lamparta, hodowane są w 38 ogrodach w Europie. W ostatnim roku młode przyszły na świat w trzech z nich, w tym właśnie w płockim.



Informując o narodzinach lampartów perskich, zoo w Płocku podkreśliło, że ich mama, 9-letnia Sulakhat, chociaż jest dosyć skryta, ostrożna, a nawet nieufna, opiekując się maluchami "sprawdza się wyśmienicie - swoje dzieci bardzo troskliwie dogląda, karmi i pilnuje".

Jak powiedziała w poniedziałek PAP Magdalena Kowalkowska z płockiego zoo, lamparty perskie przyszły tam na świat jeszcze w lipcu, ale pracownicy ogrodu nie chcieli niepokoić matki, a młode nie opuszczały kotnika - stąd nie ujawniano informacji o narodzinach.

"Maluchy są już po pierwszej wizycie u lekarza, podczas której ustaliliśmy ich płeć. Okazało się, że to dwa samce. Mają przepiękne puszyste futerko i błękitne oczka. Wkrótce ogłosimy konkurs na ich imiona" - powiedziała PAP Kowalkowska.

Dodała, iż kocięta wychodzą już na wybieg, chociaż w dalszym ciągu starają się być jak nabliżej matki, która także woli, żeby bliźniaki zanadto się nie oddalały. Ojcem maluchów jest 14-letni Barrack, który do płockiego ogrodu trafił na początku tego roku z zoo Orsa Rovdjurspark w Szwecji.

Kowalkowska podkreśliła, że obecnie lamparty perskie hodowane są w 38 ogrodach zoologicznych w Europie, przy czym w ciągu ostatniego roku młode tych dzikich kotów przyszły na świat jedynie w trzech z nich - w Czechach, na Węgrzech i właśnie w Płocku.

Jak informuje płockie zoo, lamparty perskie (Panthera pardus saxicolor) są zagrożone wyginięciem, objęte Europejskim Programem Ochrony Zwierząt. To zarazem jeden z najrzadszych podgatunków lamparta, których jest w sumie dziewięć - w warunkach naturalnych zwierzęta te zamieszkują Iran, Afganistan, Turcję, Turkmenistan, Azerbejdżan i Dagestan, w tym regiony górskie do wysokości 3200 metrów n.p.m. Długość ich życia wynosi ok. 20 lat.

"Serdecznie zapraszamy do odwiedzania młodych lampartów, ponieważ z każdym dniem będą coraz więcej czasu spędzać na wybiegu" - zachęca zoo w Płocku. Przypomina jednocześnie, że kocięta te to kolejne bliźnięta, które urodziły się tam ostatnio, po lwiątkach złotych i pandach małych.

Położone na wysokiej, malowniczej skarpie nad Wisłą zoo w Płocku powstało w 1951 r. Od 2002 r. należy do Światowej Organizacji Ogrodów Zoologicznych. Ogród zajmuje powierzchnię ok. 15 ha. Mieszka tam ok. 7,5 tys. zwierząt reprezentujących ponad 580 gatunków, w tym wielu rzadkich, zagrożonych wyginięciem.

Na terenie płockiego zoo działa jeden z największych w Polsce pawilonów dydaktyczno-naukowych, w którym prezentowana jest m.in. ekspozycja gadów i płazów, aranżacja lasu tropikalnego z oryginalną, egzotyczną roślinnością oraz akwaria z fauną i florą mórz i oceanów całego globu. (PAP)