MRiT: Program Pierwsze Mieszkanie olbrzymim sukcesem (komunikat) - Ministerstwo Rozwoju i Technologii informuje:

Największy wspierający mieszkalnictwo program w powojennej Polsce to prawdziwy hit, który doceniany jest nawet przez międzynarodową prasę. Większość zapytań o kredyt hipoteczny w lipcu dotyczyło właśnie bezpiecznego kredytu 2 proc. Młodzi ludzie, którzy do tej pory nie mieli własnego mieszkania, dostrzegli w naszym programie szansę i właśnie ją wykorzystują. Przypominam: na ten rok nie ma żadnych limitów i każdy, kto spełni formalne warunki otrzymania kredytu, będzie mógł z niego skorzystać – informuje Waldemar Buda, minister rozwoju i technologii.

Bezpieczny i bardzo popularny kredyt

Wszystkie uczestniczące w programie banki informują o bardzo dużym zainteresowaniu ofertą bezpiecznego kredytu 2 proc. Obecnie bezpieczny kredyt 2 proc. oferuje 9 banków: Alior Bank S.A., Bank BPS i Banki Spółdzielcze Zrzeszenia BPS, Bank PEKAO S.A., Bank Spółdzielczy Rzemiosła w Krakowie, Bank Spółdzielczy w Brodnicy, Krakowski Bank Spółdzielczy w Krakowie, PKO Bank Polski S.A., SGB-Bank S.A. i Banki Spółdzielcze Zrzeszone z SGB-Bankiem S.A. oraz VeloBank S.A. Jeden bank podpisze wkrótce umowę z BGK, a kolejne 4 instytucje deklarują gotowość przystąpienia do programu w III/IV kwartale br.

W ciągu pierwszego miesiąca działania programu złożono 24 262 wnioski kredytowe, a 1 192 umowy na łączną kwotę ok. 409,4 mln zł już zawarto (dane na 7 sierpnia 2023 r.). Średnia kwota bezpiecznego kredytu 2 proc. to 343 430 zł. Ponad 80 proc. kredytów dotyczy mieszkań. Średnio do banków wpływa 1000 wniosków dziennie, a ok. 50 umów jest podpisywanych. Aż 75 proc. korzystających z kredytu to osoby miedzy 26 a 35 rokiem życia.

Prognoza państwowych dopłat do rat kredytów w 2024 r. to 20,3 mln zł, a w 2025 r. 18,6 mln zł. W całym okresie objętym dopłatami, wsparcie państwa będzie wynosiło szacunkowo ponad 159,6 mln zł. Przy obecnej dynamice do końca 2023 roku powinno wpłynąć ok. 51 tys. wniosków kredytowych, z czego ok. 40 tys. zostanie sfinalizowanych umowami.

Wszystkie banki raportują też o bardzo dużej liczbie wniosków oczekujących na rejestrację lub przekazanych przez pośredników – BGK otrzymuje dziennie ok. 50 zapytań od potencjalnych klientów. Kilkakrotnie zwiększyła się też ilość wejść na strony internetowe i pobrań formularzy kredytowych. Ministerstwo Rozwoju i Technologii udzieliło ponad 1,6 tys. odpowiedzi dotyczących programu.

Bezpieczny kredyt 2 proc., który można wykorzystać na rynku pierwotnym bądź wtórnym, oferowany jest z dopłatą, która stanowi różnicę między stałą stopą ustalona w oparciu o średnie, pomniejszone o marżę oprocentowanie kredytów o stałej stopie w bankach kredytujących, a oprocentowaniem kredytu zgodnie ze stopą 2 proc. Z dopłaty do rat rodzinnego kredytu mieszkaniowego można korzystać przez 10 lat, a maksymalna kwota kredytu to 500 tys. zł (w przypadku gospodarstwa domowego prowadzonego wspólnie przez małżonków lub gdy w skład tego gospodarstwa wchodzi co najmniej jedno dziecko – 600 tys. zł).

Konto Mieszkaniowe nie tylko dla dziecka

Konto Mieszkaniowe jest skierowane przede wszystkim do tych, którzy albo mają już niewielkie mieszkanie i myślą o jego zamianie, albo chcą oszczędzać na mieszkanie dla swoich dzieci. Dzięki premii od państwa zgromadzone środki nie zostaną uszczuplone przez inflację – wskazuje szef MRiT.

Konto Mieszkaniowe to instrument dla tych, którzy planują zakup mieszkania w perspektywie następnych kilku lat. Gwarantuje ono otrzymanie premii od państwa przy regularnym oszczędzaniu. Konto można założyć od 13 do 45 roku życia – dzięki temu rodzice mogą zadbać o bezpieczną przyszłość swoich dzieci, zakładając Konto Mieszkaniowe jeszcze przed osiągnieciem pełnoletności. Minimalna wpłata miesięczna – 500 zł (6 tys. zł rocznie), a maksymalna 2 tys. zł (24 tys. zł rocznie).

Obecnie Konto Mieszkaniowe oferują dwa banki (Alior Bank i Bank PEKAO SA), jeden bank czeka na podpisanie umowy, a jeden jest w trakcie uzgodnień. Założono 834 Kont Mieszkaniowych, na których zgromadzono ponad 1,5 mln zł.

Przykład wykorzystania Konta Mieszkaniowego: pan Jan regularnie odkładał po 800 zł miesięcznie. W ciągu roku odłożył 9 600 zł. Inflacja w danym roku przykładowo wyniosła 11,5%. Naliczona premia mieszkaniowa wyniesie 598 zł. W kolejnym roku pan Jan dalej wpłacał po 800 zł. Zaoszczędził kolejne 9 600 zł, a jego wpłacony kapitał to 19 200 zł. Przyjmując, że inflacja pozostanie na tym samym poziomie, jego premia mieszkaniowa po 5 latach oszczędzania wyniesie 14 030 zł.



https://www.gov.pl/web/mieszkanie-dla-ciebie/program-pierwsze-mieszkanie Więcej informacji o programie Pierwsze Mieszkanie