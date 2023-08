XIII Festiwal Rockowy ERROR 2023 w Barczewie

XIII Festiwal Rockowy ERROR 2023 organizowany w Barczewie przez Centrum Kulturalno-Biblioteczne zbliża się wielkimi krokami. Spotykamy się już 12 sierpnia 2023 roku. To tradycja, że sierpniowy festiwal składa się z dwóch części: konkursowej oraz wieczornych koncertów gwiazd. Bez dwóch zdań jest to gratka dla sympatyków tego rodzaju muzyki. Do konkursu mogły przystąpić zespoły amatorskie działające na terenie Polski, grające muzykę ogólnie określaną jako rock.