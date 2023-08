Nagła zmiana pogody w Olsztynie. Jesień na początku sierpnia? [POGODA]

Ostatnie dni nie rozpieszczały zarówno turystów jak i mieszkańców. Weekend to jedno, wielkie oczekiwanie na kolejną burzę i obfite opady. Teraz pogoda się unormuje, jednak nie wszyscy będą z tego faktu zadowoleni.

Przez samą niedzielę (6 sierpnia) strażacy z Warmii i Mazur aż 265 razy wyjeżdżali do usuwania skutków nawałnic, które przeszły nad regionem. Najwięcej pracy mieli strażacy z powiatu oleckiego (53 wyjazdy), kętrzyńskiego (35), giżyckiego (25), olsztyńskiego (24) i mrągowskiego (24). Pozostałe powiaty to poniżej 20 interwencji, jednak nie oznacza to, że było w nich spokojnie.

Zdaje się jednak, że burze przynajmniej na chwilę opuściły nasz region. Śledząc specjalistyczne mapy chmur jasno widać, że przez kilka najbliższych dni na Warmii i mazurach nie powinno zagrzmieć.

Synoptycy prognozują, że najbliższy tydzień zarówno w Olsztynie, jak i w całym woj. warmińsko-mazurskim będzie... jesienny. Temperatura będzie wahać się od 10 do około 21-22 stopni Celsjusza z dużą ilością deszczu. Wszyscy miłośnicy "leniwego" odpoczynku na warmińskich czy mazurskich plażach z pewnością nie będą zachwyceni.

Lato do nas wróci najszybciej w połowie sierpnia, wtedy termometry wskażą około 25-30 stopni Celsjusza. Na ogromne upały jednak nie ma co liczyć, najcieplejsza część lata jest już za nami.

Karol Grosz