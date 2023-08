Co najmniej 15 osób zginęło, a 50 zostało rannych w katastrofie kolejowej w środkowym Pakistanie w niedzielę - podała telewizja Geo. W prowincji Sindh, ok. 275 km na północny zachód od Karaczi wykoleiło się ok. 10 wagonów składu pasażerskiego jadącego trasą z Karaczi do Islamabadu.

Trwa akcja ratunkowa, liczba ofiar może się zwiększyć, ponieważ pociągiem podróżowało wielu pasażerów - dodała stacja.

Przyczyny katastrofy nie są na razie znane, przywrócenie ruchu na trasie potrwa co najmniej 18 godzin.



W Pakistanie często dochodzi do wypadków kolejowych; sieć jest w złym stanie, kolejne rządy od lat próbują znaleźć fundusze na jej modernizację - przypomina agencja Reutera.(PAP)