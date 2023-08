Atak dronów na Moskwę. Stołeczne lotnisko Wnukowo zamknięte

Mer Moskwy Siergiej Sobianin i ministerstwo obrony powiadomili w niedzielę o próbie ataku dronów na stolicę Rosji i obwód moskiewski – pisze rosyjska redakcja BBC. Czasowo zamknięte było stołeczne lotnisko Wnukowo.

"Dron miał być zestrzelony nad rejonem (powiatem) podolskim przez obronę powietrzną" – pisze BBC.

Media informowały w niedzielę rano, że lotnisko Wnukowo na południowy zachód od Moskwy było czasowo zamknięte.

źródło PAP

Dron, który zaatakował Moskwę to prawdopodobnie jedna z wersji prostych dronów używanych przez armię ukraińską,. Z całą pewnością nie był to najbardziej zaawansowany ukraiński dron uderzeniowy „Sokil-300”, którego zasięg lotu wynosi do 3300 km , ale te już niedługo powinniśmy zobaczyć w akcji