Zwiększa się dostęp do kolei w całej Polsce dzięki funduszom unijnym i programom rządowym

Polacy z roku na rok zyskują coraz lepszy dostęp do kolei. Po latach znów podróżujemy pociągiem np. z Ostrołęki do Chorzel, z Wieliszewa do Zegrza, ze Świdnicy do Jedliny-Zdroju czy z Padwi i Mielca do Dębicy. Kolej wraca także do małych miejscowości, m.in. dzięki budowie nowych przystanków. Poprawa dostępności komunikacyjnej to jeden z efektów inwestycji realizowanych przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z wykorzystaniem środków unijnych i realizacji programów rządowych.





Nowy przystanek Pisz Wschodni zapewnia mieszkańcom lepszy dostęp do transportu kolejowego Nowy przystanek Pisz Wschodni zapewnia mieszkańcom lepszy dostęp do transportu kolejowego

Poprawa dostępu do kolei powoduje, że coraz chętniej korzystamy z tego najbardziej ekologicznego środka transportu. Według danych Urzędu Transportu Kolejowego w 2022 roku pociągami podróżowało 342,2 mln osób. To o 97,2 mln więcej niż rok wcześniej i najwięcej w tym stuleciu. Liczba pasażerów kolei z roku na rok się zwiększa m.in. dzięki inwestycjom realizowanym przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. To dzięki sukcesywnej budowie nowych i odbudowie linii kolejowych, po latach wracają pociągi na nieczynne trasy, tym samym dostęp do kolei pasażerskiej zyskują miejscowości, które nawet od kilkudziesięciu lat były jej pozbawione. Większą dostępność zapewniają także nowe przystanki i zmodernizowane istniejące. By ułatwić podróżowanie wszystkim pasażerom montowane są windy i pochylnie.



Andrzej Bittel

sekretarz stanu

w Ministerstwie

Infrastruktury sekretarz stanuw MinisterstwieInfrastruktury

Rządowe programy – Kolej+ oraz Program Przystankowy są jednym z filarów naszej walki z wykluczeniem komunikacyjnym. W ramach inwestycji budujemy i odbudowujemy linie i przystanki kolejowe, by kolej mogła docierać do jak największej liczby miejscowości. Mieszkańcy w całej Polsce zyskują dostęp do wygodnego i ekologicznego transportu kolejowego.



Dla osób niewidomych i niedowidzących dostępne są informacje w alfabecie Braille’a.

Dzięki miliardowym inwestycjom zwiększyła się dostępność komunikacyjna w województwie warmińsko-mazurskim. Kolej stała się wygodnym środkiem transportu, również dzięki nowym przystankom, takim jak Olsztyn Dajtki i Olsztyn Śródmieście na trasie w kierunku Działdowa, Olsztyn Redykajny, Olsztyn Likusy oraz Olsztyn Jezioro Ukiel na trasie z Olsztyna Głównego do Olsztyna Gutkowa. W ramach rewitalizacji linii Szczytno – Ełk powstał nowy przystanek Pisz Wschodni.

Do podróży pociągiem zachęcają także zmodernizowane stacje i przystanki na liniach Olsztyn – Działdowo, Szczytno – Pisz – Ełk oraz Olsztyn – Iława. Przebudowano perony w ponad 40 lokalizacjach, co zapewniło wygodny dostęp do kolei dla podróżnych o ograniczonych możliwościach poruszania się. Zapewniono pochylnie, prowadnice i ścieżki dotykowe. Tak jest m. in. w Olsztynku, Nidzicy, Piszu. Morągu czy w Starych Jabłonkach.

Wszystkie obiekty są lepiej dostosowane do potrzeb osób o ograniczonych możliwościach poruszania się. Z rosnącej z roku na rok liczby udogodnień korzystają tysiące podróżnych w dużych miastach i w mniejszych miejscowościach.

Uzupełnieniem wielkiej modernizacji kolei są programy rządowe – „Program budowy i modernizacji przystanków kolejowych na lata 2021-2025” (tzw. Program Przystankowy) oraz „Program Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej Kolej Plus do 2029 r.”, których celem jest zwiększanie dostępności kolei i walka z wykluczeniem komunikacyjnym.



Nikielkowo – nowy przystanek kolejowy na trasie z Olsztyna do Korsz, wybudowany z rządowego Programu Przystankowego Nikielkowo – nowy przystanek kolejowy na trasie z Olsztyna do Korsz, wybudowany z rządowego Programu Przystankowego

Program Przystankowy dla lepszej komunikacji kolejowej

W województwie warmińsko-mazurskim rządowy Program Przystankowy obejmuje 6 lokalizacji. Podróżni korzystają z nowych przystanków w Nikielkowie i Kolnie na trasie z Olsztyna do Korsz oraz w Wietrzychowie na linii z Olsztyna do Działdowa. Z przebudowanych, wyższych peronów łatwiej wsiąść do pociągów w Pasłęku i Łankiejmach. Wydłużenie trzech peronów w Działdowie dało nowe możliwości podróży na trasie z Warszawy do Trójmiasta – na stacji mogą zatrzymywać się dłuższe pociągi.



Ireneusz Merchel,

prezes Zarządu

PKP Polskich

Linii Kolejowych S.A. prezes ZarząduPKP PolskichLinii Kolejowych S.A.



Podróżni coraz częściej wybierają kolej w codziennych i okazjonalnych podróżach, ze względu na oszczędność czasu i wygodę. Dlatego też w ramach prowadzonych inwestycji, realizowanych zarówno z wykorzystaniem środków unijnych jak i realizacji programów rządowych, poprawiamy dostępność komunikacyjną oraz stwarzamy warunki do rozwoju ekologicznego środka transportu.



W „Rządowym programie budowy lub modernizacji przystanków kolejowych na lata 2021-2025” uwzględniono 314 lokalizacji w całej Polsce. Na liście podstawowej jest 207 lokalizacji, a na liście rezerwowej 107. Program przyczyni się do ograniczenia wykluczenia komunikacyjnego i umożliwi pasażerom dostęp do kolejowej komunikacji wojewódzkiej i międzywojewódzkiej. Na ten cel przeznaczono 1 mld zł. Środki zostaną wykorzystane m.in. na wybudowanie lub zmodernizowanie przystanków kolejowych, a także sfinansowanie zadań związanych z dostępnością miejsc parkingowych dla podróżnych.