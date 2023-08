SILNA BIAŁO-CZERWONA – żołnierze zapraszają na Święto Wojska Polskiego w całej Polsce

Silna Biało-Czerwona – pod takim hasłem od 12 do 15 sierpnia odbywać się będą Centralne Obchody Święta Wojska Polskiego oraz 103. rocznicy Bitwy Warszawskiej. Ministerstwo Obrony Narodowej oraz Wojsko Polskie zaplanowało w tych dniach liczne atrakcje oraz interesujące wydarzenia, w których warto wziąć udział.



Spotkajmy się na Wielkiej Defiladzie w Warszawie

Po 3 latach powróci największa defilada Wojska Polskiego. 15 sierpnia o godz. 14:00 ruszy

na warszawskiej Wisłostradzie. Zaprezentujemy 200 jednostek polskiego i zagranicznego

sprzętu wojskowego oraz 92 statki powietrzne w asyście 2000 żołnierzy. Żołnierze

wszystkich rodzajów Sił Zbrojnych RP zaprezentują najnowocześniejszy sprzęt, polskiej,

koreańskiej i amerykańskiej produkcji, który zakupiono w ostatnich latach.

Wśród zaprezentowanego sprzętu znajdą się m.in. kupione od USA czołgi M1A1 Abrams,

zakupione w Korei Południowej czołgi K2 i haubice samobieżne K9, wyrzutnie rakietowe

HIMARS, samobieżne armatohaubice Krab, tureckie drony bojowe Bayraktar TB2, a także

zestawy obrony powietrznej Patriot, element polskiego systemu “WISŁA” . Wśród sprzętu

polskiej produkcji znajdą się m.in. nowe bojowe wozy piechoty Borsuk, transportery

opancerzone Rosomak i samobieżne moździerze Rak, a także pojazdy minowania

narzutowego Baobab-K oraz lekkie pojazdy zwiadowcze Żmija. Na niebie będzie można

obserwować nowe FA-50, a także wielozadaniowe samoloty bojowe F-16 i bezzałogowce.

Pobiegnij razem z żołnierzami podczas kolejnej edycji wyjątkowego biegu “5-tka z

Żołnierzem” i “FALCON Żelazny Bieg”

Tradycja biegów w ważne święta jest ciągle żywa – dlatego podczas tegorocznych obchodów

Święta Wojska Polskiego będzie można pobiec w kolejnych edycjach wyjątkowych biegów

przygotowanych przez polskich żołnierzy. Tradycyjnie, klasyk „Piątka z żołnierzem” oraz

bieg o wojskowym charakterze „Falcon – Żelazny bieg”. Wybierzesz jeden, czy dwa?

Przyjdź na wojskowe pikniki

W dniach 12 –15.08. zapraszamy na blisko 70 pikników, które odbywać się będą w miastach

i miasteczkach we wszystkich województwach naszego kraju. Pokaz statyczny czołgów

(Abrams, Leopard lub K2), KTO Rosomak, WR Langusta, Poprad oraz Rak to

niepowtarzalna okazja, aby zobaczyć sprzęt, w który jest wyposażona nasza armia.

Bezpośredni kontakt z profesjonalną załogą oraz możliwość zapoznania się z budową wozów

bojowych pozwoli poznać specyfikę służby w wybranych specjalnościach wojskowych.

Pokaz dynamiczny wyszkolenia żołnierzy, medycyny pola walki oraz udzielania pierwszej

pomocy to gwarantowane emocje i przeżycia, które pozwolą wyobrazić sobie, jak wygląda

codzienny dzień służby żołnierza.

Będzie można także spróbować grochówki wojskowej z chlebem wypiekanym na miejscu w

piekarni polowej.

Zapraszamy także do mobilnych punktów poboru krwi w wybranych lokalizacjach oraz

występy orkiestr wojskowych, które od lat przyciągają tłumy fanów. Nie zabraknie także kin

frontowych, czyli plenerowych pokazów filmowych z najlepszymi filmami o tematyce

militarnej.

Na piknikach i w punktach rekrutacyjnych obecni będą przedstawiciele Wojskowych Centrów

Rekrutacji oraz jednostek wojskowych, którzy w profesjonalny sposób przekażą informacje

jak dołączyć do szeregów Wojska Polskiego. Nasi rekruterzy odpowiedzą na każde pytanie

i podpowiedzą w jaki sposób zostać żołnierzem dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej.

Przedstawią możliwości służby w wybranej przez siebie specjalności i wskażą miejsca służby

na terenie całego kraju.

Spełniaj swoje marzenia i zostań żołnierzem Silnej Biało-Czerwonej: marynarzem, kierowcą

zawodowym, saperem, kucharzem, pilotem czy nawigatorem.

Zapraszamy do wspólnego świętowania! Więcej informacji na stronach:

www.mon.gov.pl i www.wojsko-polskie.pl oraz na naszych kontach w mediach

społecznościowych.



LOKALIZACJE PIKNIKÓW

12 sierpnia (sobota)

• Raszyn (mazowieckie) - Park im. Magdaleny Abakanowicz, ul. J. Wybickiego 7

• Żmigród (dolnośląskie) – ul. Czereśniowa, Plac Targowy

• Nowe (kujawsko-pomorskie) – Stadion Miejski, ul. Sportowa 2

• Biłgoraj (lubelskie) – Autodrom – Tor Wyścigowy, ul. Motorowa 2

• Szlichtyngowa (lubuskie) - Rynek

• Kamieńsk (łódzkie) – Targowisko Miejskie

• Jordanów (małopolskie) – Rynek w Jordanowie, Część Wschodnia (parking

samochodowy)

• Kietrz (opolskie) – Rynek Mały

• Miejsce Piastowe (podkarpackie) – Stadion Piastovii, ul. Dworska

• Czarna Białostocka (podlaskie) – Stadion Miejski, ul. Konopnickiej 7

• Gniew (pomorskie) – Rynek Główny, pl. Grunwaldzki 1, Pokaz sprzętu – błonie ul.

Promowa lub plac parkowy przy OSiR ul. Kłosińskiego 10 (w zależności od pogody)

• Kochanowice (śląskie) – Plac przy Gminnym Centrum Kultury i Informacji, ul.

Lubliniecka 5

• Skalbmierz (świętokrzyskie) – Stadion Sportowy (mały) – ul. Ppor. Sokoła 24

• Giżycko (warmińsko-mazurskie) – Plaża miejska w Giżycku, ul. Nadbrzeżna

• Szałe (wielkopolskie) – „Mała Plaża Szałe”, ul. Kaliska 159

• Chojna (zachodniopomorskie) – pl. Konstytucji 3 Maja



13 sierpnia (niedziela)

• Warszawa (mazowieckie) – Muzeum Wojska Polskiego na Cytadeli Warszawskiej, ul.

Skazańców 25

• Ossów (mazowieckie) – Muzeum Bitwy Warszawskiej w Ossowie

• Tarczyn (mazowieckie) – ul. Grójecka 28 (targowisko gminne)

• Bierutów (dolnośląskie) – Teren przy hali sportowej OKiS, ul. Krasińskiego 3

• Barcin (kujawsko-pomorskie) – Targowisko Miejskie, ul. 4 Stycznia

• Radzyń Podlaski (lubelskie) – Park Miejski przy ul. Jana Pawła II

• Zbąszynek (lubuskie) – Plac Targowiska, ul. Rynek 2

• Drzewica (łódzkie) – Regionalne Centrum Kultury w Drzewicy, ul. Stawowa 27

• Polanka Wielka (małopolskie) – Dworski Park Rekreacyjny, ul. Długa 2

• Skarbimierz (opolskie) – Skarbimierz-Osiedle, plac na osiedlu przy ul. Akacjowej

• Tyczyn (podkarpackie) – Plac przy Szkole Podstawowej, ul. Pułanek 4

• Hajnówka (podlaskie) – Park, ul. Parkowa

• Stężyca (pomorskie) – ul. Parkowa 1

• Jeleśnia (śląskie) – plac przy Urzędzie Gminy w Jeleśni, ul. Plebańska 1

• Zawichost (świętokrzyskie) – ul. Rynek Mały

• Lubawa (warmińsko-mazurskie) – Teren OSiR w Lubawie, ul. Łąkowa 8

• Miejska Górka (wielkopolskie) – Teren przy hali widowiskowo-sportowej w Miejskiej

Górce, ul. Ignacego Buszy 22

• Gościno (zachodniopomorskie) – Skwer przy skrzyżowaniu ul. Grunwaldzkiej z ul.

Ratuszową

14 sierpnia (poniedziałek)



• Serock (mazowieckie) – ul. Rynek

• Złotoryja (dolnośląskie) – ul. Rynek

• Ciechocinek (kujawsko-pomorskie) – Park Zdrojowy, ul. Traugutta 5

• Nałęczów (lubelskie) – Plac przed Urzędem Miejskim, ul. Lipowa 3

• Pszczew (lubuskie) – Plac Magdaleński, przy ul. Grobla

• Uniejów (łódzkie) – ul. Abp. Jakuba Świnki

• Grybów (małopolskie) – Stadion Miejski, ul. Grunwaldzka 47

• Skoroszyce (opolskie) – Kompleks sportowo-rekreacyjny, ul. Braterstwa Broni 5

• Radymno (podkarpackie) – Kąpielisko ZEK, ul. Budowlanych

• Nowogród (podlaskie) – Teren k. Skansenu Kurpiowskiego, przy ul. Morskiej

• Trąbki Wielkie (pomorskie) – Stadion Miejski, ul. Sportowa 4

• Ogrodzieniec (śląskie) – Ośrodek rekreacyjno-wypoczynkowy „Kępa”, ul. Spacerowa

52

• Bodzentyn (świętokrzyskie) – Pozostałości Pałacu Biskupów Krakowskich, ul.

Słoneczna

• Pasłęk (warmińsko-mazurskie) – Park Ekologiczny, ul. Partyzantów

• Dąbie (wielkopolskie) – Stadion przy ul. Piłsudskiego

• Czaplinek (zachodniopomorskie) – Parking nad jeziorem, ul. Złocieniecka 11

15 sierpnia (wtorek)

• Warszawa (mazowieckie) PGE Narodowy, Al. Ks. J. Poniatowskiego 1

• Radom (mazowieckie) – Zalew Borki

• Nowogrodziec (dolnośląskie) – ul. Rynek

• Sępólno Krajeńskie (kujawsko-pomorskie) – Park Krajna, ul. Osiedle Leśne

• Bychawa (lubelskie) – Park Miejski przy ul. 11 Listopada

• Kłodawa (lubuskie) – Błonia przy jeziorze Kłodawskim, ul. Gorzowska

• Konstantynów Łódzki (łódzkie) – pl. Kościuszki

• Nieciecza (małopolskie) – Stadion Sportowy BRUK-BET Termalica Nieciecza

• Dobrodzień (opolskie) – Rynek w Dobrodzieniu (pl. Wolności)

• Nowa Sarzyna (podkarpackie) – MOSiR, ul. M. Konopnickiej 2

• Łapy (podlaskie) – Stadion Miejski, ul. Leśnikowska 18

• Brusy (pomorskie) – ul. Na Zborach 1

• Olsztyn (śląskie) – Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji, ul. Zielona 66

• Wąchock (świętokrzyskie) – Parking przy Skate Parku, ul. Kolejowa

• Stare Juchy (warmińsko-mazurskie) – Boisko do piłki nożnej, ul. Sportowa 1

• Ostrowite (wielkopolskie) – Stadion gminny, ul. Jeziorna 37

• Nowogard (zachodniopomorskie) – Plac Szarych Szeregów

Zobacz nowoczesne Muzeum Wojska Polskiego

W niedzielę 13.08 br. o godz. 13.00 zapraszamy na wyjątkowe wydarzenie - otwarcie

nowoczesnej siedziby Muzeum Wojska Polskiego na terenie Cytadeli Warszawskiej.

Uroczystość uświetni przemarsz przez bramę Nowomiejską Cytadeli Warszawskiej na Plac

Gwardii Pieszej Koronnej oddziałów rekonstruktorów historycznych w mundurach żołnierzy

polskich wojsk od X do XX w. Będą także inne atrakcje m.in.:

- wystawa inauguracyjna „1000 – lat chwały Oręża Polskiego” obejmująca około 3,5 tys.

najcenniejszych i najbardziej spektakularnych zabytków z liczącej ponad 300 tys. obiektów

kolekcji Muzeum Wojska Polskiego.

- pokaz grup rekonstrukcji historycznej odtwarzających polskie formacje zbrojne od

początków państwa polskiego do czasów Powstania Listopadowego,

- dioramy historyczne obozowisk wojskowych z różnych epok

Po ceremonii otwarcia, zapraszamy na piknik wojskowy z licznymi stoiskami i pamiątkami

historycznymi.

Nowa siedziba Muzeum Wojska Polskiego to nowoczesny pawilon, który wykorzystuje

najnowsze możliwości techniczne i rozwiązania architektoniczne, nawiązując jednocześnie do

historycznych form i polskich tradycji wojskowych. Stanowi on godną oprawę dla bogatych

zbiorów i siedzibę Muzeum na miarę XXI wieku. Poza salami ekspozycyjnymi, znajdują się

w nim magazyn eksponatów oraz nowoczesne sale multimedialne i konferencyjne, dzięki

którym Muzeum będzie oferować również bogatą ofertę wydarzeń kulturalnych i zajęć

edukacyjnych.