Najstarsza impreza folklorystyczna w regionie. Jarmark folklorystyczny w Węgorzewie

W Węgorzewie rozpoczyna się w sobotę najstarsza impreza folklorystyczna w regionie – Jarmark Kultury Ludowej, która potrwa do niedzieli. W programie znalazły się przeglądy kapel i solistów oraz pokazy tradycyjnych rzemiosł np. kucia podków czy wyrabiania cegieł.

Węgorzewski Jarmark Folkloru będzie miał w tym roku 46 edycję - jest to najstarsza tego typu impreza na Mazurach. "Tradycyjnie jarmark będzie się odbywał na Placu Wolności, tam będą kramy z rękodziełem i pokazy tradycyjnych rzemiosł. Występy zespołów ludowych i śpiewaków będą się odbywały w tym samym miejscu, w muszli koncertowej" - powiedziała Krystyna Jarosz z węgorzewskiego Muzeum Kultury Ludowej. Dodała, że wstęp na jarmark jest bezpłatny.

Wśród pokazów tradycyjnych rzemiosł będzie można zobaczyć m.in. jak kowal wykuwał podkowy i inne metalowe sprzęty, jedno ze stoisk będzie przeznaczone na pokaz tkania na krosnach, w innym będzie można zobaczyć pokaz obróbki lnu i konopi. "Będą też pokazy plecionkarstwa nie tylko z obrobionej wikliny, ale też takiej surowej, która ma zielony kolor" - powiedziała PAP Jarosz.

Osobne stoisko będzie zapoznawało gości jarmarku ze strycharstwem, czyli wyrobem cegieł. Strycharz będzie pokazywał, jak produkowano cegły (będzie używał do tego lady strycharskiej), a dzieci będą mogły wykonać małe cegły i zbudować z nich mur. "Przy okazji najmłodsi nauczą się, co to jest wątek ceglany i jak się murowało z cegły" - powiedziała Jarosz.

Będą też pokazy lepienia z gliny na kole garncarskim i wyrabiania kafli garnkowych na kole szprychowym.

Od lat nieodłączną częścią węgorzewskiego jarmarku jest przegląd zespołów, kapel i solistów ludowych wyłaniający reprezentantów województwa warmińsko-mazurskiego na Ogólnopolski Festiwal Kapel i Śpiewaków Ludowych w Kazimierzu Dolnym.

W sobotę jarmark będzie się odbywał od godz. 10 go godz. 19, a w niedzielę od godz. 10 do godz. 17. (PAP)

Autorka: Joanna Kiewisz-Wojciechowska