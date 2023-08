Muzeum we Fromborku ponownie udostępniło zwiedzającym Wieżę Kopernika

Muzeum Mikołaja Kopernika we Fromborku udostępniło zwiedzającym Wieżę Kopernika wraz z nową wystawą, która pokazuje, w jakich warunkach mógł mieszkać i pracować słynny astronom.

Stojąca na fromborskim Wzgórzu Katedralnym Wieża Kopernika była w ostatnich latach niedostępna dla zwiedzających ze względu na stan - służących za wejście do niej - drewnianych ganków, który nie pozwalał na ich bezpieczne użytkowanie. Po zakończeniu remontu obiekt został oficjalnie udostępniony turystom.

Nowa ekspozycja poświęcona astronomowi znajduje się na trzech kondygnacjach wieży.

— Od lat prezentujemy w naszym muzeum życie i dzieła naukowe Mikołaja Kopernika. Natomiast w wieży pokazaliśmy jego świat prywatny, wyposażenie wnętrz, w jakich mógł mieszkać w czasie pobytu we Fromborku — powiedziała kustosz Jagoda Semków.

Wewnątrz wieży odtworzono wygląd pomieszczeń z przełomu epoki średniowiecza i renesansu: na pierwszym poziomie znalazła się kuchnia, na kolejnych - sypialnia i gabinet uczonego. Można tam zobaczyć zarówno oryginalne przedmioty z czasów Kopernika, jak i ich rekonstrukcje czy kopie. Np. w sypialni najcenniejszymi eksponatami są zabytkowe meble - późnogotyckie łoże i renesansowe fotele, a także gotycka skrzynia i krucyfiks na ścianie.

Wieża, którą Jan Matejko przedstawił na słynnym obrazie "Astronom Kopernik, czyli rozmowa z Bogiem", nie służyła do prowadzenia obserwacji nieba. Ze względów na walory obronne budowli Kopernik urządził w niej izbę do zamieszkania na czas zagrożeń i bezpiecznego przechowywania najcenniejszych przedmiotów, księgozbioru i rękopisów. Główny dom należący do Kopernika (kanonia) znajdował się poza murami warowni.

Wieża od XVII w. jest nazywana Wieżą Kopernika. W latach 1912-1945 mieściła się tam pierwsza izba pamięci poświęcona astronomowi. Po zniszczeniach dokonanych przez wojska sowieckie w 1945 r., jej wnętrze zostało gruntownie przebudowane w latach 60. i dostosowane do celów muzealnych.

Wystawę "Prywatny świat Mikołaja Kopernika" można zwiedzać codziennie, w godz. 9.30-12.30 i 13-17.(PAP)

autor: Marcin Boguszewski