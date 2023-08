Jezioro Długie w Olsztynie odzyskuje dawny blask [ZDJĘCIA]

Moczarka delikatna. Nazywa się ciekawie, ale kiepsko wygląda. To glon, który w zastraszającym tempie zarastał Jezioro Długie w Olsztynie. Spacer nad brzegiem nie był już tak przyjemny, gdy patrzyło się atakującą jezioro roślinę.

Moczarka ma inwazyjny i agresywny charakter. Rozwija się masowo i do tego jest ogromnie „łakoma”. Konkuruje o światło i składniki pokarmowe z florą jeziora. Charakteryzuje ją też wysokie tempo wzrostu i zdolność regeneracji.

Pod koniec lipca rozpoczęło się oczyszczanie Jeziora Długiego poprzez odłowienie z tafli jeziora nadmiaru roślinności. Jest ona odsączana z nadmiaru wody, po czym wywożona.

— Z przyrodniczego punktu widzenia wskazane jest, żeby moczarka delikatna nie posiadająca korzeni, a tylko włośniki czepne była "podbierana" z wody, a nie wykaszana, tak żeby spowolnić proces jej odrastania — mówi dr inż. Michał Łopata z Katedry Inżynierii Ochrony Wód i Mikrobiologii Środowiskowej UWM.

Oczyszczanie jeziora wiąże się z utrudnieniami dla mieszkańców i turystów. W pierwszych tygodniach sierpnia utrudnione będzie korzystanie ze ścieżek spacerowych i rowerowych od strony ul. Leśnej.

Wszystkie utrudnienia powinny zakończyć się do 20 sierpnia. Całość prac prowadzona jest pod nadzorem naukowców z Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego.

Nasz fotoreporter sprawdził, jak wygląda Jezioro Długie po kilku dniach intensywnych prac. Widać różnicę?

Jezioro Długie ma długą historię. Gdy w latach 20. powstało tu osiedle, skanalizowano jet dopiero 30 lat później, ale ścieki komunalne i burzowe wpadały właśnie do jeziora. Dla Długiego była to tragiczna decyzja. Nieoczyszczone ścieki truły w nim wszystko, co żyło. Przez 20 lat wprowadzono do niego 1,5 raza więcej nieoczyszczonych ścieków, niż wynosi jego objętość. Przez to Długie stało się jednym z najbardziej zanieczyszczonych jezior w Polsce. Dzięki naukowcom z UWM to się zmieniło. Gdy zbadali wodę i pokazali czarno na białym władzom, dopływ ścieków został zamknięty. Wtedy też zaczęto sztucznie napowietrzać jezioro. Zadaniem powietrza nie było nasycenie tlenem wód przydennych, tylko ich poruszenie i wymiana warstw, co z kolei pozbawić je miało siarkowodoru i natlenić. Do jeziora zaczęło wracać życie. Ale cały czas miało zbyt dużo fosforu. To wina osadów dennych, w których przez ponad 20 lat zgromadziło się mnóstwo zanieczyszczeń, a brakowało żelaza i manganu — pierwiastków wiążących fosfor. Na dodatek jezioro co jakiś czas zasilały ścieki burzowe. Odcięto je dopiero w 2011 roku. Jezioro jest cały czas monitorowane przez naukowców i stało się nawet jednym z najczystszych olsztyńskich jezior. Nawet sinice nie zaglądają tu często w nadmiernej ilości.