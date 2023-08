Ukraińscy piloci za sterami F-16 już w tym miesiącu. Czy Rosja powinna się ich bać?

Przewaga F-16 polega na tym, że jest to samolot wielozadaniowy. Może być wykorzystany do obrony przeciwlotniczej, ale też do atakowania celów naziemnych. Poza tym ma mnóstwo innych ważnych funkcji. Jest wyposażony w środki walki radioelektronicznej, jest się w stanie przebić się przez wrogie systemy obrony przeciwlotniczej, ale też niszczyć je za pomocą odpowiednich rakiet.