Relacja z obchodów 79. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego na Warmii i Mazurach

Mszą św. w kościele św. Józefa w Olsztynie rozpoczęły się obchody 79. rocznicy powstania warszawskiego. Po Eucharystii poczty sztandarowe przeszły pod Kamień Upamiętniający Bohaterów Powstania Warszawskiego,u zbiegu ulic Jagiellońskiej i Sybiraków.



Tam zebrani oddali hołd poległym poprzez zachowanie minuty ciszy o godzinie "W" oraz poprzez złożenie pod obeliskiem wieńców oraz zniczy. Na uroczystości obecna również była pani Krystyna Romanowska ps. "Kuba", uczestnik Powstania Warszawskiego.

Oddanie hołdu ofiarom Powstania Warszawskiego złożyli również mówcy, w tym m.in. Prezydent Olsztyna Piotr Grzymowicz, poseł Janusz Cichoń oraz Prezes Honorowy Zarządu Wojewódzkiego Związku Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej oraz Więźniów Politycznych, Pan płk Marcin Kos.

W uroczystości brali również udział przedstawiciele Delegatury Instytutu Pamięci Narodowej w Olsztynie, którzy uczcili pamięć powstańców warszawskich poprzez złożenie wiązanki oraz znicza przy Kamieniu Upamiętniającym Bohaterów Powstania Warszawskiego.



Wśród zaproszonych gości była m.in. Krystyna Romanowska pseudonim Kuba, która podczas powstania była sanitariuszką. W relacji Radia Olsztyn wspomina , że do dziś czuje panujący wówczas entuzjazm i życzliwość.

„Żal mi ludzi, którzy walczyli z entuzjazmem, że jest powstanie i nareszcie się coś zmieni. Od 1939 roku wszyscy żeśmy ledwo zipali, a Warszawa szczególnie. Wszystko co było najgorsze tam właśnie się skupiało. Byłam szczęśliwa, że nareszcie może się otrząśniemy i uda nam się przeżyć”

– mówiła.

W jej pamięci utrwaliły się także dramatyczne wydarzenia.

"Pamiętam jak powstaniec przyszedł z rozdartym brzuchem. Byłam w szpitalu nazaretanek, który był zorganizowany w ich klasztorze na Czerniakowskiej. Zbieraliśmy tam rannych z okolic, tam też ich przynosili. Jeżeli trzeba było to operował ich lekarz. A potem to już same musiałyśmy wszystko robić, bo wszyscy – jak to mówią – już upadli"

– wspominała.

Pamięć o powstańcach zachowali również mieszkańcy Elbląga, którzy przy Skwerze Rotmistrza Pileckiego w Elblągu uczcili bohaterów.

"To był akt walki o przyszłość naszego kraju" – stwierdził Ireneusz Ziemiński, prezes Niezależnego Związku Żołnierzy Armii Krajowej w Elblągu.

"Powstanie Warszawskie było w naszej historii świadectwem tego, jak bardzo Polacy kochają wolność i pragną być niezależnym i suwerennym państwem. Naród decyduje o losach własnego kraju i to powstanie było tego przykładem"

– dodał.

W Ełku oddano hołd powstańcom warszawskim. „Pokazali, że potrafią walczyć o niepodległość”

Mieszkańcy Ełku uczcili 79. rocznicę Powstania Warszawskiego. Pod pomnikiem Za Wolną i Niezawisłą Polskę parlamentarzyści, samorządowcy, działacze związkowi złożyli kwiaty.

Powstanie trwało 63 dni. Jak mówi Rafał Żytyniec, dyrektor Muzeum Historycznego, w obliczu wroga Polacy pokazali, że potrafią walczyć razem bez względu na poglądy.

"Ten demokratyczny kompromis był kompromisem wolnościowym, który miał doprowadzić do tego, żeby w państwie była demokracja. Jeżeli popatrzymy na Powstanie Warszawskie jako łańcuch polskich zrywów wolnościowych, to był to jeden z etapów do odzyskania przez Polskę wolności"

– podkreślił.



"Historykom należy zostawić spór o to, czy powstanie było potrzebne" – przekonywał poseł Wojciech Kossakowski.