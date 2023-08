Policja wyjaśnia okoliczności przestrzelenia szyby w oknie domu k. Gołdapi

PRZECZYTAJ KONIECZNIE: Do muzeum w Orzyszu trafił worek marynarza walczącego w II wojnie światowej Mieszkanka jednej z miejscowości w okolicach Gołdapi zgłosiła, że po powrocie do domu zauważyła uszkodzoną szybę w oknie, a w firance leżącej na podłodze znalazła przedmiot przypominający pocisk. Do zdarzenia doszło w minioną sobotę (29 lipca) ale policja poinformowała o tym dopiero we wtorek (1 sierpnia).

— Będący na miejscu funkcjonariusze ustalili, że na oddalonej o 1,5 km strzelnicy odbywały się strzelania. To one mogły doprowadzić do przestrzelenia szyby okiennej w domu jednorodzinnym. Na szczęście w momencie zdarzenia nie było nikogo w budynku — przekazała policja.

Funkcjonariusze dotarli do właściciela strzelnicy i ustalili listę osób, które uczestniczyły w strzelaniu. Przesłuchali świadków. Wytypowali, a następnie zatrzymali do wyjaśnienia 41-letniego mężczyznę, który może mieć związek z tym zdarzeniem.

— Tylko on na strzelnicy strzelał z broni długiej, inne osoby z krótkiej — powiedziała mł. asp. Marta Domańska z gołdapskiej policji.

Jak zaznaczyła, dotychczas nie przedstawiono mu jednak żadnego zarzutu.

Dodała, że funkcjonariusze w trakcie przeszukania zabezpieczyli do sprawy siedem jednostek broni i kilkadziesiąt sztuk amunicji, które mężczyzna posiadał legalnie.

Policyjne postępowanie ma wyjaśnić, w jakich okolicznościach, tj. skąd i z jakiej broni został wystrzelony pocisk znaleziony w domu i czy mężczyzna będzie odpowiadał za narażenie na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia lub zdrowia. Za takie przestępstwo grozi kara nawet trzech lat pozbawienia wolności.

W miejscu zamieszkania 41-latka, policjanci znaleźli natomiast konopie indyjskie w doniczkach i sprzęt do ich uprawy. Rośliny trafią na szczegółowe badania do laboratorium kryminalistycznego.

— Mężczyzna tłumaczył, że małą plantację konopi stworzył na własny użytek — podała policja.