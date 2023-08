P.Gliński: czas, by mówić o reparacjach, dopiero się zaczął

Czas, by mówić o reparacjach dopiero się zaczął, nadrabiamy zaległości historyczne. Pytanie do tych, którzy rządzili w Polsce po 1989 roku, dlaczego tych spraw nie załatwiali wcześniej - powiedział w Studiu PAP szef MKiDN Piotr Gliński, pytany czy minął już czas, by mówić o reperacjach wojennych od Niemiec.

Według ministra kultury i dziedzictwa narodowego ten czas "dopiero się zaczął". "My nadrabiamy zaległości historyczne. To raczej jest pytanie do tych, którzy rządzili w Polsce po 89' roku, dlaczego oni tych sprawach nie załatwiali wcześniej" - powiedział we wtorek.

Zdaniem Glińskiego, "ta buta niemiecka podnosi się i dzisiaj". "Odpowiedź rządu niemieckiego, na naszą notę dyplomatyczną dotycząca odszkodowań, to jest czysta arogancja" - ocenił minister.

Jak mówił Gliński, "dopóki Polska była grzeczniutka i godziła się na realizację interesów niemieckich za Donalda Tuska, to te relacje były bardzo piękne". "Stocznie rozbudowywały się w Rostocku, a nie w Szczecinie. Lotnisko w Berlinie, a nie w Polsce. (...) Tylko, że to było kosztem suwerenności Polski" - ocenił.

1 września ub. r. zaprezentowano raport o stratach poniesionych przez Polskę w wyniku agresji i okupacji niemieckiej w czasie II wojny światowej. 3 października ubiegłego roku minister spraw zagranicznych Zbigniew Rau podpisał notę dyplomatyczną do strony niemieckiej, dotyczącą odszkodowań wojennych. Polska domaga się w niej m.in. odszkodowania za straty materialne i niematerialne w wysokości 6 bilionów 220 miliardów 609 milionów złotych i zrekompensowania szkód.

3 stycznia br. MSZ przekazało, że resort dyplomacji RFN udzielił odpowiedzi na tę notę. Według rządu RFN, sprawa reparacji i odszkodowań za straty wojenne pozostaje zamknięta, a rząd niemiecki nie zamierza podejmować negocjacji w tej sprawie. (PAP)

autor: Jarema Jamrożek