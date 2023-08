Kto jest ghostwriter Kaczyńskiego i pisze program PiS?

Według źródeł, autor programu Prawa i Sprawiedliwości nie tylko formułuje postulaty, ale także dba o to, aby program postrzegany jako użyteczny i był zrozumiały dla czytelników. Ostateczne słowo należy do samego Jarosława Kaczyńskiego, ale to profesor Krzysztof Szczucki pełni kluczową rolę w procesie redagowania. Program często sięga dziesiątek stron, a w przypadku PiS nawet przekracza ponad 200 stron, jak to było w miejscu przy okazji urzędu. W procesie tworzenia programu, ministrowie przesyłają Szczuckiemu swoje tezy i materiały, a on odpowiada za skompletowanie i redakcję całości.

Każde potknięcie w dokumencie jak wyborczy program partii - może zostać wykorzystane przez konkurencję. PiS ma go pokazać na początku września. Również Platforma Obywatelska planuje tuż po wakacjach ujawnić swój program wyborczy. Zatem na wrzesień szykuje się największe w tej kampanii starcie programowe dwóch dominujących partii.

Niegdyś programy PiS samodzielnie pisał Jarosław Kaczyński. Potem pisanie tego fundamentalnego dla partii dokumentu przejął prof. Piotr Gliński, socjolog i minister kultury (a także były wicepremier). Wtedy nosił on tytuł "Polski model państwa dobrobytu" i liczył 232 strony.

W tym roku Jarosław Kaczyński nie pisze sam programu swojej partii. Dokument nie wychodzi spod jego pióra, ale jest autorstwa ghostwritera. A prezes PiS potem autoryzuje jego tekst. Teraz ghostwriterem Kaczyńskiego jest prof. Krzysztof Szczucki.