Olsztyńscy policjanci ostrzegają przed fałszywymi ofertami kupna biletów w Internecie

Pewna mieszkanka Olsztyna postanowiła kupić bilety na jedną z imprez muzycznych w Warszawie.

Jednak przez brak możliwości kupienia biletów na oficjalnej stronie, kobieta na jednym z portali społecznościowych znalazła ogłoszenie o sprzedaży dwóch biletów na koncert.

Pokrzywdzona zachęcona niską ceną biletów postępowała zgodnie ze wskazówkami oszusta. Przesłała pieniądze za pomocą kodów blik oraz założyła konto i podała dane do logowania do jednego z portali pośredniczącego w zakupie biletów na koncerty.

Jak się okazało oszust prawdopodobnie wykorzystał przekazane przez kobietę dane do dalszych przestępstw. Mieszkanka Olsztyna w pewnym momencie zorientowała się, że padła ofiarą oszusta, co potwierdził kontakt z administratorem platformy służącej do sprzedaży biletów na koncerty. Niestety było już za późno.

Kobieta straciła ponad 500 złotych, a sprawa została zgłoszona na policję.

Policja przypomina:

— jeśli dokonuje się zakupów przez portale społecznościowe, należy sprawdzić profil osoby, z którą jest kontakt, lepiej uniknąć transakcji z osobami, których profile założono w ostatnim czasie, możliwie po to, aby wykorzystane zostały przez oszustów;

— z dużą ostrożnością trzeba podchodzić do sytuacji, gdzie oferowane są bilety w bardzo niskich, promocyjnych cenach. Nie można dać się zwieść, jeśli ktoś będzie twierdził, że chce odsprzedać tak korzystnie bilet

— w każdym przypadku możliwości popełnienia przestępstwa lub wykroczenia należy poinformować o tym policję.