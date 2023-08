Odlot! Max-Kolonko wygraża prezydentowi

Max-Kolonko nawiązał do tragicznej sytuacji z Legnicy, gdy pijany Ukrainiec uciekając przed policją stracił panowanie nad pojazdem i śmiertelnie potrącił 21-letnią Aleksandrę. Wykorzystał ten dramat do ataku na ogół Ukraińców w Polsce, a także na polskie władze. W pewnym momencie przystąpił do całkowicie niedopuszczalnego ataku na prezydenta Dudę, tak ostrego, że posunął się do gróźb karalnych.

— Obywatel Duda będzie pojmany, gdziekolwiek będziesz, i przekazany wagnerowcom, wydalony z kraju. Ty nie jesteś Polakiem, będziesz przekazany wagnerowcom. To jest gest humanitarny z mojej strony, dlatego że jeżeli ty trafisz do naszych ludzi z Biura Szeryfa Narodu, to będziesz umierał długo. Ja ci to mówię — bredził Max-Kolonko. Okazuje się, że miał pewną świadomość, że to co mówi jest skandaliczne. Nie przejmuje się tym nawet.

— Jeżeli ktoś będzie mówił, że to są groźby karalne – mam to w du… co to będzie. Mówię, co będzie. Mówię, co zrobię z tobą Duda. Ja cię zapierdo… po prostu, rozumiesz? — wygrażał dalej głowie państwa.

To zdumiewające, jak człowiek, który niegdyś był uznanym dziennikarzem mógł stoczyć się tak nisko. Widać, że czuje się kompletnie bezkarny, wygrażając głowie państwa.

Tekst ukazał się na portalu wpolityce.pl