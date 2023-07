Sensacyjne doniesienia. Arabia Saudyjska zakończy wojnę Rosji z Ukrainą?

USA i Europa liczą, że dzięki rozmowom kraje globalnego południa poprą rozwiązania pokojowe korzystne dla Ukrainy.

W spotkaniu ma uczestniczyć do 30 państw, w tym takich rozwijających się potęg jak Indie i Brazylia. Rozmowy mają się odbyć od 5 do 6 sierpnia w stolicy Arabii Saudyjskiej Dżuddzie.

Wśród krajów, które w ten weekend mają spotkać się w Arabii Saudyjskiej, jest wymieniana także Polska.

"The Wall Street Journal" informuje, że planowane spotkanie to element rywalizacji pomiędzy Moskwą a Kijowem o poparcie głównych krajów rozwijających się. Zachodni sojusznicy Ukrainy mają mieć nadzieję, że rozmowy w Dżuddzie pozwolą jeszcze w tym roku ustalić zasady, na jakich mogłaby zakończyć się wojna.

Radosław Pyffel, ekspert Instytutu Sobieskiego oraz przedstawiciel Polski w Azjatyckim Banku Inwestycji Infrastrukturalnych, który jest także autorem książki "Biznes w Chinach", podkreśla w rozmowie z Wirtualną Polską, że "Arabia Saudyjska w ostatnich latach zdobywa ogromne znaczenie dla światowej polityki". Wskazuje, że kraj ten staje się istotnym globalnym graczem, wpływając nie tylko na bezpieczeństwo w regionie, lecz także na skalę międzynarodową.

Pyffel zaznacza, że informacja o spotkaniu to na razie doniesienie opublikowane przez 'WSJ' (The Wall Street Journal), które wzbudziło zainteresowanie i wywołało liczne analizy, komentarze oraz spekulacje na całym świecie.

Zgodnie z doniesieniami "WSJ", na spotkaniu planuje uczestniczyć wysoki sztab przedstawicieli około 30 krajów. Oprócz państw zachodnich, oczekuje się również obecności reprezentantów krajów tzw. Globalnego Południa, takich jak Brazylia, Indie, Indonezja, Egipt, Zambia i Meksyk. Stany Zjednoczone, według tego samego źródła, mają być reprezentowane przez Jake'a Sullivana, doradcę ds. bezpieczeństwa.

Pyffel zwraca uwagę, że na podstawie dostępnych informacji wydaje się mało prawdopodobne, aby Rosja uczestniczyła w tym spotkaniu.

Według eksperta mogłoby to mieć związek z powtarzanym przez przedstawicieli Rosji zdaniem, że "nie zaistniały warunki do jakiegokolwiek planu pokojowego".

Jarosław Kociszewski, reporter zajmujący się tematyką międzynarodową, wieloletni korespondent na Bliskim Wschodzie mówi jednak w rozmowie z Wirtualną Polską, że "nazywanie tego szczytem pokojowym jest nadużyciem".

Uważa , że to szczyt, który ma zorganizować poparcie Globalnego Południa dla Ukrainy. Arabia Saudyjska ma sens, dlatego, że to kraj wpływowy, niezaangażowany, który ma kontakty ze wszystkimi stronami i który stara się być graczem na arenie międzynarodowej. Ukraina ma na tym spotkaniu bardzo dużo do ugrania. Dla Ukrainy to szansa, by coś ugrać. Wszystko to, co ugra Ukraina, będzie osłabiało pozycję Rosji.