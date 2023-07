Pożar nowo wybudowanej hali magazynowej z plastikiem. Kłęby dymu widać z kilkunastu kilometrów

Dzisiaj, po godzinie 14 doszło do pożaru hali magazynowej z materiałami przemysłowymi. Na miejsce wysłano kilkanaście zastępów straży pożarnej.

Do zaprószenia ognia doszło przy ul. Wschodniej w Żółwinie w gminie Nadarzyn, kilka kilometrów od Warszawy. Zapaliła się tam hala magazynowa z plastikiem. Strażacy otrzymali zgłoszenie o pożarze ok. godz. 14:30.

Na miejsce wysłano kilkanaście zastępów straży pożarnej. Ogień został zatrzymany ok. godz. 16. - Głównie płomienie zostały już opanowane i pożar już się nie rozprzestrzenia - powiedział PAP oficer prasowy pruszkowskich strażaków mł. brygadier Karol Kroć.

Na profilu gminy Nadarzyn poinformowano, że nie ma bezpośredniego zagrożenia dla mieszkańców. "Prosimy jednak ograniczyć dziś aktywność na świeżym powietrzu, zwłaszcza w Nadarzynie, Strzeniówce i Starej Wsi" - ostrzegła gmina we wpisie.