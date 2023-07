Rozpoczął się festiwal filmowy Dwa Brzegi w Kazimierzu Dolnym

Pokazy filmowe, spotkania z twórcami, wystawy, koncerty – to niektóre wydarzenia 17. Festiwalu Filmu i Sztuki BNP Paribas Dwa Brzegi, który rozpoczął się w sobotę w Kazimierzu Dolnym (Lubelskie).

Podczas sobotniej konferencji prasowej dyrektor artystyczna festiwalu Grażyna Torbicka zachęciła do śledzenia programu filmowego, który jest – jak oceniła - bardzo zróżnicowany. Podała, że projekcje będą odbywać się na terenie zespołu szkół przy ulicy Szkolnej 1, gdzie do dyspozycji jest Małe Kino na ponad 200 miejsc, a także namiot, czyli Kino We Love Cinema dla prawie 800 osób. W trakcie imprezy zaplanowano także wieczorne seanse na Zamku i na Małym Rynku w Kazimierzu Dolnym.

„Współpracujemy także z wieloma galeriami w Kazimierzu Dolnymi i Janowcu. Przygotowały one bardzo piękne wernisaże, wystawy, różnego rodzaju spotkania. Warto też spacerując sobie po Kazimierzu odwiedzać te miejsca. Krótko mówiąc, cały Kazimierz Dolny żyje w tych dniach sztuką i kulturą, co nas bardzo cieszy” – dodała.

Torbicka podkreśliła, że bez współpracy z gminą Kazimierz Dolny nie byłoby możliwe zorganizowanie tego wydarzenia, a miasteczko festiwalowe może mieścić się teraz na terenie gminnego zespołu szkół. „Nie trzeba było przekonywać do tego moich współpracowników i radnych, bo wszyscy w Kazimierzu wiedzą, jak ważnym wydarzeniem jest Festiwal Filmu i Sztuki Dwa Brzegi. Decyzja była więc podjęta w zasadzie przez aklamację” – mówił burmistrz Artur Pomianowski.

Festiwal otworzy oficjalnie w sobotę wieczorem pokaz „Opadających liści” w reż. Aki Kaurismäkiego, który jest - jak określono - słodko-gorzką love story w reżyserii jednego z najważniejszych twórców współczesnego kina fińskiego. Z kolei filmem zamknięcia będzie „Monster” Hirokazu Koreedy, który – podali organizatorzy - ma w sobie zarówno elementy thrillera, jak i kina społeczno-obyczajowego, a największą przyjemnością w jego oglądaniu jest powolne odsłanianie faktów.

W programie znajdą się też najnowsze filmy fabularne i dokumentalne nagrodzone na międzynarodowych festiwalach: w Cannes, Berlinie, Wenecji czy Sundance w Park City. W ramach sekcji Świat pod namiotem zostaną zaprezentowane po raz pierwszy w Polsce m.in. „Podwójne życie” japońskiej reżyserki Enen Yo, „Czarne serca” w reż. Pippo Mezzapesy.

W Międzynarodowym Konkursie Filmów Krótkometrażowych weźmie udział 24 polskich i zagranicznych produkcji autorstwa młodych, obiecujących reżyserek i twórców. Filmy oceniać będzie m.in. aktorka Dorota Pomykała, reżyser Sławomir Grünberg.

Bohaterami tegorocznych retrospektyw będzie twórca amerykańskiego kina niezależnego John Cassavetes, reżyser Wojciech Has, a także dokumentalista Paweł Łoziński. W związku z jubileuszem 100-lecia istnienia wytwórni Warner Bros, w Kazimierzu Dolnym pokazane zostaną kultowe filmy, które weszły do historii kina, wyznaczając nowe trendy. W programie m.in. „Bonnie i Clyde” Arthura Penna, „Tramwaj zwany pożądaniem” Elia Kazana, „Sokół maltański” Johna Hustona i „Buntownik bez powodu” Nicholasa Raya.

Imprezie towarzyszyć będą przede wszystkim spotkania z twórcami. W miasteczku nad Wisłą gościć będą m.in. Krzysztof Zanussi, Agnieszka Smoczyńska, Borys Szyc, Dorota Pomykała, Paweł Łoziński. Zaplanowano też wystawy, wycieczki z lokalnymi przewodnikami, a także koncerty. 5 sierpnia na Zamku w Janowcu wystąpią Trio 4 Chet oraz Dorota Miśkiewicz i Henryk Miśkiewicz. Z kolei od 30 lipca do 5 sierpnia na kazimierskim rynku wystąpią m.in. Ptaszkowie Śpiewali, Sviatyj, Moriah Woods i Miss God.

17. Festiwal Filmu i Sztuki BNP Paribas Dwa Brzegi potrwa do 6. sierpnia w Kazimierzu Dolnym i Janowcu nad Wisłą.(PAP)

autorka: Gabriela Bogaczyk