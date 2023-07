Jak zatrzymać w organizacji najbardziej utalentowanych pracowników? Podpowiadamy!

Tak jak rynek pracy, oczekiwania i potrzeby pracowników również ulegają zmianie. Jak sprawić, aby firma była postrzegana jako atrakcyjna? Dlaczego pracownicy chcą odejść i jak zatrzymać najbardziej utalentowanych członków zespołu? Oto kilka istotnych informacji, które pomogą Ci się tego dowiedzieć.

Dlaczego pracownicy planują odejście z firmy?

Jest wiele powodów, które powodują, że pracownicy mogą zacząć się rozglądać za nowym miejscem zatrudnienia, szczególnie teraz, kiedy sytuacja gospodarcza w kraju dynamicznie się zmienia. Niezależnie od motywacji, jeśli nie zareaguje się na czas, można stracić utalentowanego i wykwalifikowanego pracownika, którego trudno będzie zastąpić.

Jakie są najczęstsze powody zmiany pracy?

• zbyt niskie wynagrodzenie,

• brak możliwości awansu,

• frustracja spowodowana brakiem perspektyw na rozwój i samorealizację,

• nieprzyjazna atmosfera w zespole lub ogólnie w miejscu pracy, np. konflikty ze współpracownikami lub przełożonymi, mobbing,

• przeciążenie obowiązkami i zbyt dużą liczbą nadgodzin oraz konieczność dyspozycyjności poza wyznaczonymi godzinami pracy,

• wypalenie zawodowe,

• niemożność uzgodnienia z pracodawcą elastycznych godzin pracy.

Jakie sygnały mogą wskazywać, że pracownik myśli o zmianie pracy?

Jeśli zauważysz, że jeden z pracowników rzadziej pojawia się w pracy, bierze zaległy urlop, nie wywiązuje się z powierzonych mu zadań lub robi to niestarannie albo nieterminowo bądź ograniczył kontakty ze współpracownikami – zainteresuj się tym. Szczególnie jeżeli takie zmiany pojawiły się nagle, a dotyczą osoby, która do tej pory była jednym z najlepszych pracowników.

Czasem wystarczy przeprowadzić szczerą rozmowę. Może się okazać, że pracownik ma po prostu kłopoty w życiu osobistym albo mierzy się z problemami zdrowotnymi, które go przerastają. Być może będziesz w stanie mu pomóc, np. proponując zmniejszenie wymiaru czasu pracy. Warto wykazać się otwartością i zrozumieniem, nawet jeśli zmiany w zachowaniu wynikają z kłopotów z firmą. Pokaż drugiej osobie, że jeśli sygnalizuje jakiś problem, można spróbować go rozwiązać bez podejmowania drastycznych decyzji, np. składania wypowiedzenia i odejścia z firmy. Oczywiście, jeśli jest to możliwe.



Co możesz zrobić, aby pracownicy chcieli zostać w firmie?

• Zadbaj o komunikację i atmosferę

Dbaj o dobrą atmosferę w pracy i jasno mów o tym, że w firmie ważna jest komunikacja. Jeśli pojawia się jakikolwiek problem, staraj się jak najszybciej reagować i próbować go rozwiązać – nie czekaj, aż eskaluje i emocje sięgną zenitu. To samo dotyczy zaangażowania i osiągnięć – doceniaj efekty pracy i nie bój się mówić głośno, że dana osoba lub zespół są bardzo cenne dla firmy. Ludzie lubią, kiedy ich starania są zauważane i nagradzane.

• Daj pracownikom możliwość rozwoju i poczucia sprawczości



Jeśli poznasz cechy oraz predyspozycje pracowników, będziesz w stanie zapewnić im odpowiednią ścieżkę rozwoju zawodowego. Aby to zrobić, możesz wykorzystać takie narzędzia jak testy psychometryczne tworzone przez Master Management Poland Certyfikowane testy, akredytowane m.in. przez The British Psychological Society, pomogą w stworzeniu profilu każdego pracownika, dzięki czemu poznasz osobowość, motywację oraz talenty poszczególnych osób. Jeśli pracownik zobaczy, że inwestujesz w jego rozwój i uwzględniasz jego pomysły oraz uwagi podczas realizacji projektów, będzie czuł, że ma realny wpływ na działania firmy.

• Troszcz się o life-work balance

Sprawiedliwie rozdzielaj zadania i pamiętaj, że pracownicy nie tylko chcą, ale i muszą mieć życie prywatne, czas dla rodziny lub na realizację swoich pasji. Inaczej będą sfrustrowani i przemęczeni, co będzie miało negatywny wpływ na ich efektywność w pracy.

• Wynagrodzenie oraz benefity są ważne

Wynagrodzenie to jeden z najważniejszych motywatorów – powinno uwzględniać nie tylko kwalifikacje czy doświadczenie, ale i zaangażowanie oraz wkład w rozwój firmy. Koniecznie trzeba też brać pod uwagę sytuację gospodarczą kraju oraz zmiany, jakie zachodzą na rynku pracy. Nie zapominaj o atrakcyjnych benefitach i elastycznych godzinach pracy. Pracownicy będą chcieli pozostać w firmie, jeśli zapewnisz im dobrą atmosferę w pracy, odpowiednie wynagrodzenie oraz możliwość rozwoju i zachowania równowagi pomiędzy życiem prywatnym i zawodowym.