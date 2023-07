Ulicami Olsztyna przeszła parada taneczna [GALERIA]

Roztańczone Dni Olsztyna kończymy z przytupem. Klucze od bram miasta z rąk prezydenta przejęli tancerze. Nic dziwnego zatem, że ulicami stolicy Warmii i Mazur przeszła ogromna parada taneczna. To wielkie święto 50-lecia AKTT Miraż.

W niedzielę (30 lipca) klucze do bram miasta trafiły w ręce tanecznego klubu. Prezydent Olsztyna Piotr Grzymowicz przekazał je tancerzom z okazji 50-lecia AKKT Miraż. Nic dziwnego zatem, że chwilę po tym, całe miasto stało się roztańczone.

Parada taneczna, która przeszła ulicami miasta zakończyła czwarty dzień świętowania "Roztańczonych Dni Olsztyna".

Wielkie święto tańca to m.in muzykowanie z Czerwonym Tulipanem, prezentacje i pokazy taneczne z Ewą Cichocką i Iwoną Pavlović. Na czele tanecznej kolumny stanął także sam prezydent miasta czy aktorka Irena Telesz-Burczyk.

— Taniec jest wymiarem artystycznego Olsztyna, a zdobywane przez rzesze tancerzy mistrzowskie laury są do dzisiaj przedmiotem dumy mieszkańców — mówi prezydent Piotr Grzymowicz. — Dlatego w Dniach Olsztyna przede wszystkim tańczymy. Taniec towarzyski, hop hop, flamenco i disco - co kto lubi, a to wszystko pod okiem naszych znakomitych tancerzy i trenerów.

Cały Olsztyn znów był roztańczony, nie tylko jeden dzień, a ponad pół roku, a to za sprawą wyjątkowego jubileuszu. To obchody 50-lecia powstania Amatorskiego Klubu Tańca Towarzyskiego MIRAŻ w Olsztynie.

W latach 70. i 80. taniec towarzyski w Olsztynie przeżywał prawdziwy renesans. W 1973 roku odbył się pierwszy w historii miasta Turniej Tańca Towarzyskiego z udziałem par zagranicznych w klasie międzynarodowej. W październiku tego roku Maria Jolanta Felska organizowała nabór do nowo powstałego Amatorskiego Klubu Tańca Towarzyskiego „Miraż”. Maria J. Felska prowadziła kursy tańca towarzyskiego, a ponadto tworzyła choreografię dla zespołu tańca nowoczesnego „Miraż”. Olsztyńskie pary zaczęły wkrótce zdobywać laury na turniejach w Polsce, jak i za granicą, a w stolicy województwa swoją działalność zainicjowały kolejne kluby tańca. Do 2000 roku non stop pary z Olsztyna były mistrzami Polski. Bywały również takie mistrzostwa w tańcu, kiedy w finale tańczyło 6 par, a 5 z nich było z Olsztyna. Nic dziwnego, że stolica Warmii i Mazur stała się również stolicą tańca.