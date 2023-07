Wirusowa bomba zegarowa. Przez dekady po cichu wykańcza wątrobę

Wirusy zapalenia wątroby typu B (WZW typu B) i typu C (WZW typu C) mogą stanowić poważne zagrożenie dla zdrowia wątroby. Są one najczęstszymi przyczynami występowania marskości wątroby, raka wątroby oraz zgonów związanych z tymi wirusowymi zapaleniami. Niestety, pomimo dostępności leków i szczepionek, wiele osób dotkniętych tymi chorobami nadal opóźnia wizytę u lekarza. Często diagnoza marskości wątroby lub raka wątroby stawiana jest w późnym stadium, gdy choroba jest już zaawansowana. Takie opóźnienie może wpłynąć negatywnie na skuteczność leczenia i prognozę pacjenta. Dlatego tak ważne jest, aby poddać się regularnym badaniom, szczególnie jeśli istnieje ryzyko zakażenia wirusem WZW typu B lub C. Wczesna diagnoza i odpowiednie leczenie mogą znacznie poprawić szanse na powodzenie terapii oraz zmniejszyć ryzyko wystąpienia poważnych powikłań. Warto podkreślić, że profilaktyka, w tym szczepienia, oraz regularne badania wątroby są kluczowe w zwalczaniu tych wirusowych infekcji i ich potencjalnych skutków. Dlatego ważne jest edukowanie społeczeństwa na temat ryzyka związanego z WZW typu B i C oraz propagowanie wcześniejszego wykrywania tych chorób w celu skuteczniejszego zapobiegania i leczenia.

Zaledwie 20 procent osób dotkniętych Wirusowym Zapaleniem Wątroby (WZW) doświadcza objawów tej choroby. W dniu 28 lipca obchodziliśmy Światowy Dzień Wirusowego Zapalenia Wątroby, ale w powszechnej świadomości Polaków nadal jest to choroba mało znana. Jednak Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) alarmuje, że na całym świecie z WZW typu B lub C zmaga się aż 354 miliony ludzi. Te wirusowe infekcje są również głównymi przyczynami występowania marskości wątroby, raka wątroby oraz zgonów związanych z WZW.

Niski odsetek osób z objawami tej choroby sprawia, że wiele infekcji pozostaje niezdiagnozowanych, co stanowi duże zagrożenie dla zdrowia publicznego. Często ludzie dowiadują się o swojej chorobie, gdy już wystąpią poważne powikłania, takie jak marskość wątroby lub rak, co wpływa negatywnie na skuteczność leczenia i prognozę.

Ważne jest zwiększanie świadomości społecznej na temat Wirusowego Zapalenia Wątroby oraz dostępności testów diagnostycznych. Regularne badania i wcześniejsza diagnoza są kluczowe w identyfikowaniu tej choroby na wczesnym etapie, co pozwala na wdrożenie odpowiedniego leczenia i minimalizację skutków zdrowotnych.

Warto również podkreślić znaczenie profilaktyki i dostępności szczepień przeciwko WZW typu B, które mogą skutecznie zapobiegać zakażeniu. Edukacja w tym zakresie jest niezwykle ważna, aby zapewnić zdrowie publiczne i ograniczyć rozprzestrzenianie się tej groźnej choroby.

Według Światowej Organizacji Zdrowia (WHO), aż 90 procent osób żyjących z wirusowym zapaleniem wątroby (WZW) na całym świecie nie jest świadomych swojego zakażenia. Co więcej, każdego dnia z powodu tej choroby umiera aż 3000 osób.

Sebastian Gawlik, koordynator ds. projektów z Fundacji Urszuli Jaworskiej, dowiedział się o swoim zakażeniu wirusem HCV w 2008 roku. Wtedy na leczenie w niektórych ośrodkach w Polsce czekało się osiem lat, a sama terapia była obciążająca, długotrwała i nie zawsze gwarantowała skuteczność. Często pacjenci porównywali ją do chemioterapii. Mimo to, Sebastian uznaje się za szczęściarza.

Należał do niewielkiej, około 20-procentowej grupy osób, które miały widoczne objawy choroby. Warto podkreślić, że wątroba nie boli i nie daje charakterystycznych objawów, co sprawia, że infekcja może postępować latami, niszcząc narząd stopniowo i niepostrzeżenie. W przypadku Sebastiana, cierpiał z powodu przewlekłego zmęczenia i ciężkich bólów stawów. Co ciekawe, badania wątrobowe, które wykonywał, dawały prawidłowe wyniki, co utrudniało diagnozę. To pokazuje, jak trudne jest rozpoznanie WZW, szczególnie u osób, które nie mają widocznych objawów.

Słowa Sebastiana Gawlika są przykładem, że edukacja na temat WZW i dostęp do testów diagnostycznych są niezwykle ważne, aby wcześnie wykrywać chorobę i zapewniać odpowiednie leczenie. Wczesna diagnoza zwiększa szanse na skuteczne wyleczenie oraz minimalizuje ryzyko powikłań związanych z WZW.

Historia pokazuje, że dopiero trzeci lekarz, zamiast sugerować pacjentowi, by odpoczywał więcej, postanowił skierować go na szereg testów, w tym test anty-HCV. To właśnie ten test potwierdził zakażenie wirusem HCV, co stanowiło prawdziwe szczęście w nieszczęściu.

Członek Fundacji Urszuli Jaworskiej, który współpracuje z lekarzami zakaźnikami, alarmuje, że wciąż wielu pacjentów trafia do poradni z już zaawansowaną marskością wątroby. Sytuacja ta nie powinna mieć miejsca, ponieważ testy na obecność wirusa HCV są obecnie łatwo dostępne, szybkie i nie wymagają żadnego specjalnego przygotowania. Każdy z nas powinien wykonać taki test profilaktycznie, aby uniknąć późniejszych poważnych powikłań związanych z chorobami wątroby.

Wykrycie infekcji wirusem HCV na wczesnym etapie pozwala na podjęcie odpowiedniego leczenia i opieki, co minimalizuje ryzyko zaawansowania choroby, potrzeby przeszczepu wątroby lub walki z rakiem wątrobowokomórkowym. To pokazuje, jak istotne jest zwiększenie świadomości społecznej na temat dostępności testów diagnostycznych oraz edukacja na temat wirusowych zapaleń wątroby.

Regularne wykonywanie testów i wcześniejsza diagnoza są kluczowe dla ochrony zdrowia wątroby oraz poprawy jakości życia pacjentów. Dlatego zachęcamy wszystkich do dbania o swoje zdrowie i podejmowania odpowiednich działań profilaktycznych, aby uniknąć poważnych konsekwencji wynikających z WZW.

Nieleczone wirusowe zapalenie wątroby (WZW) może drastycznie zwiększyć ryzyko wystąpienia raka wątroby. Szacuje się, że HCV (wirus zapalenia wątroby typu C) może podnieść ryzyko raka wątroby aż siedemnastokrotnie, a HBV (wirus zapalenia wątroby typu B) - stukrotnie. Dodatkowo, koinfekcje obu wirusów również wpływają na zwiększenie ryzyka raka wątroby.

Zakażenie wirusowe zapalenie wątroby, nawet w fazie bezobjawowej, może prowadzić do zwiększenia ryzyka rozwoju pierwotnego raka wątroby, który jest jednym z najpoważniejszych powikłań zakażenia. W międzyczasie, zaawansowanie choroby może doprowadzić do dekompensacji wątroby, co wymagać będzie przeszczepu tego narządu.

Profesor Joanna Zajkowska, specjalistka chorób zakaźnych z kliniki Chorób Zakaźnych i Neuroinfekcji Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, zwraca uwagę na ten problem i alarmuje, że choroba może długo rozwijać się w organizmie pacjenta, niszcząc wątrobę niemal niezauważenie.

Zakażenie wirusem WZW może przebiegać bezobjawowo przez długi czas, co sprawia, że pacjenci nie zdają sobie sprawy z obecności wirusa w organizmie. Wirus latami uszkadza wątrobę, stopniowo prowadząc do jej uszkodzenia, a objawy pojawiają się dopiero w zaawansowanym stadium choroby. To właśnie dlatego pacjenci często trafiają do lekarzy na tak zaawansowanym etapie choroby.

Edukacja społeczeństwa na temat zagrożeń związanych z wirusowymi zapaleniami wątroby, dostęp do testów diagnostycznych i profilaktycznych szczepień oraz regularne badania wątrobowe są niezwykle istotne w zwalczaniu tej problematycznej sytuacji. Wczesna diagnoza, odpowiednie leczenie i opieka medyczna mogą znacznie poprawić prognozę i jakość życia pacjentów dotkniętych WZW.

Wirusowe zapalenie wątroby typu C (HCV) jest nazywane "cichym i podstępnym zabójcą" ze względu na jego zdolność do maskowania swojej obecności i powolnego działania, które powoduje spustoszenie w wątrobie i wpływa na funkcjonowanie całego organizmu. Tej choroby nie można lekceważyć, gdyż może pozostać niezauważona przez długi czas, a jej konsekwencje mogą być poważne.

Sebastian Gawlik podkreśla, że obserwacja swojego organizmu i reakcji na nietypowe sygnały jest ważna, ale nie daje gwarancji, że uda się przechytrzyć wirusa. Infekcja HCV może prowadzić do uszkodzenia wątroby i innych narządów, dlatego niezbędne jest wczesne wykrycie i leczenie tej choroby.

Wirusowe zapalenie wątroby typu C może pozostawać w ukryciu, co sprawia, że pacjenci nie zdają sobie sprawy z obecności wirusa. Infekcja może prowadzić do marskości wątroby, a w skrajnych przypadkach wymagać przeszczepu wątroby. Nawet obserwacja potencjalnych objawów nie zawsze jest wystarczająca, ponieważ WZW jest niczym wirusowa bomba zegarowa, która może się ujawnić w momencie, kiedy jest już za późno na całkowite wyleczenie wątroby.

Dlatego tak ważne jest zwiększenie świadomości na temat WZW, regularne badania wątrobowe oraz dostęp do testów diagnostycznych, które pozwalają na wczesne wykrycie wirusa i odpowiednie leczenie. Wczesna diagnoza jest kluczowa w walce z tym niebezpiecznym wirusem i pozwala na podjęcie skutecznych działań, aby ochronić wątrobę i zdrowie pacjenta.

Wątroba jest niezwykle istotnym organem, pełniącym funkcje "oczyszczalni ścieków" w organizmie. Jej równowaga i właściwe funkcjonowanie są kluczowe dla utrzymania zdrowia. Zakłócenie funkcji wątroby może objawiać się przez różne symptomy, takie jak nieprawidłowy bilans płynów, zaburzenia krzepnięcia krwi, czy upośledzony metabolizm niektórych substancji.

Wiele objawów chorobowych związanych z wątrobą może pojawić się dopiero w momencie, gdy funkcje tego narządu ulegną dekompensacji. Dekompensacja wątroby występuje, gdy architektura narządu zostaje zaburzona, co wpływa na prawidłowy przepływ płynów, w tym żółci, krwi żylnej i tętniczej. Gdy dochodzi do dekompensacji, wątroba przestaje efektywnie spełniać swoje zadania, co może prowadzić do wielu poważnych powikłań, takich jak zaburzenia krzepnięcia, wodobrzusze czy żylaki przełyku, które mogą być źródłem krwawień i nawet prowadzić do zgonu.

Wirusowe zapalenie wątroby typu B i C nadal stanowi globalne wyzwanie dla zdrowia publicznego. W Polsce żyje wiele osób z zakażeniem HBV i HCV, ale niestety wiele z nich nie jest świadomych swojego zagrożenia. Dlatego tak ważne jest podniesienie świadomości społeczeństwa na temat tych wirusowych infekcji, dostęp do testów diagnostycznych oraz profilaktycznych szczepień.

Wczesne wykrycie zakażenia HCV i HBV pozwala na podjęcie odpowiedniego leczenia i zapobieganie poważnym powikłaniom. Dlatego zachęcamy wszystkich do dbania o swoje zdrowie, regularnych badań wątrobowych oraz wykonywania testów na obecność tych wirusów, aby uniknąć potencjalnych zagrożeń dla zdrowia.