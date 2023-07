Będziesz podsłuchiwany. Nie włączaj tej funkcji w telefonie

Twój telefon może cię podsłuchiwać i szpiegować. Aby tego uniknąć, wyłącz w nim jedną z opcji. Warto to zrobić, żeby móc spać spokojnie.

Kiedy spędzasz czas ze znajomym i rozmawiasz na pewien temat, na przykład o nowym telewizorze, może się zdarzyć, że po kilku godzinach przeglądania telefonu, zauważysz reklamy prezentujące oferty zakupu tego sprzętu. Wydaje się, że twój telefon podsłuchał całą rozmowę, ale w istocie działa to nieco inaczej. Telefon wykorzystuje algorytmy do wykrywania słów kluczowych, które następnie analizuje. W rezultacie prezentowane są reklamy, dostosowane do twoich potencjalnych potrzeb.

Chociaż taka sytuacja może wywołać pewne obawy, to ważne jest zrozumienie, że nowoczesna technologia posiada takie możliwości. Istnieje jednak sposób, aby "przechytrzyć" telefon i zapobiec śledzeniu. Wystarczy wyłączyć odpowiednią opcję w ustawieniach swojego smartfona.

Wyłącz tę opcję w telefonie



Wszystko sprowadza się do kwestii bezpieczeństwa i prywatności. Gdy ściągasz różne aplikacje na swój smartfon, często nie zdajesz sobie sprawy, że dajesz im zgodę na śledzenie twoich działań. Niemniej jednak, system operacyjny nie może pobierać danych bez twojej zgody.

Jeśli używasz systemu Android, możesz zapobiec śledzeniu przez aplikacje, wykonując kilka prostych kroków. Wejdź w "Ustawienia", a następnie wybierz "Ochrona prywatności". Tam odnajdziesz opcję dotyczącą pozwolenia na dostęp do mikrofonu i odznacz wszystkie aplikacje, którym nie chcesz udzielać takiego dostępu. Upewnij się także, że przyjrzysz się aplikacjom, które mają dostęp do mikrofonu tylko w momencie, gdy są uruchomione.

Jeśli używasz systemu iOS, procedura jest podobna. W "Ustawienia" znajdź sekcję "Prywatność i ochrona" i wyłącz dostęp dla wybranych aplikacji.

Ten prosty proces zajmie tylko chwilę, ale pomoże ci zabezpieczyć swoją prywatność i uniknąć bombardowania reklamami. Zachęcamy również do dokładnego sprawdzenia innych ustawień prywatności, ponieważ nie tylko mikrofon może pobierać twoje dane.