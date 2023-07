Bądź eko, wygraj karnet na Greena!

est świętem muzyki i ekologicznego stylu życia, które co roku odbywa się w unikatowych okolicznościach przyrody na terenie CRS Ukiel. Podczas trzech festiwalowych dni zaprezentuje się ponad 20 artystów, będących czołówką alternatywnego brzmienia.

Organizatorzy Olsztyn Green Festival wraz z partnerami wydarzenia kolejny raz wracają z akcją "Posadź NAŁ drzewo". Do 9 września na terenie CRS Ukiel będzie ustawiony specjalny festiwalowy recyklomat. Oddanie do niego plastikowych butelek PET lub puszek to okazja do gromadzenia punktów w specjalnej aplikacji.

- Jeśli do 6 sierpnia wrzucicie do recyklomatu minimum 200 butelek, będziecie mogli wymienić punkty na karnet na tegoroczną edycję Olsztyn Green Festival - zachęcają organizatorzy. - Z kolei w terminie od 7 sierpnia do 9 września zebrane punkty będą wymieniane na karnety na edycję 2024. W obu przypadkach liczba karnetów jest ograniczona.

Karnety to tylko dodatek, bo kluczowym elementem akcji jest sadzenie drzew. Każde 200 zebranych butelek oznacza posadzenie jednego drzewa.

- Na finał akcji zorganizujemy specjalny punkt na terenie CRS Ukiel, gdzie każdy zainteresowany będzie mógł odebrać sadzonkę drzewa i posadzić ją w swoim ogródku, działce - dodają organizatorzy. - Ponadto butelki zostaną poddane procesowi recyclingu.

Zeszłoroczna akcja cieszyła się dużym zainteresowaniem, łącznie zostały rozdane 82 sadzonki drzew.

Zbliżający się Olsztyn Green Festival odbędzie się między 11 a 13 sierpnia. Wśród gwiazd są m.in. Monika Brodka, Katarzyna Nosowska, Dawid Podsiadło i Krzysztof Zalewski.