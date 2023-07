Turyści lubią oglądać zamki na Warmii i Mazurach

Francuzi mają szlak zamków nad Loarą, który przyciąga co roku tysiące turystów. Tymczasem na Warmii i Mazurach oraz w okolicach mamy zamki co najmniej tak stare jak te nad Loarą. Historia niektórych z nich wiąże się również z wielkimi postaciami, bo np. Mikołajem Kopernikiem. „Szlak zamków gotyckich” na północy Polski liczy ponad 600 kilometrów i znajduje się na nim 16 wspaniałych obiektów. Dostrzegła to Polska Organizacja Turystyczna, wyróżniając szlak swoim certyfikatem „Najlepszego produktu turystycznego” w 2022 roku. Jest to ogromny sukces, bo certyfikaty POT wyznaczają drogę turystom, kierując ich do miejsc godnych zobaczenia.

Mamy się więc czym pochwalić, a tym bardziej że dbamy o nasze zamki, nie szczędząc pieniędzy publicznych na ich renowacje. Dzięki wsparciu z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 udało się przeprowadzić prace renowacyjne w kilku obiektach, w tym w Kętrzynie i Działdowie, przywracając tym samym im blask czy wręcz ocalając przed całkowitą degradacją, rewitalizując ruiny zamku w Szczytnie i czyniąc z nich nowy produkt na turystycznej mapie Warmii i Mazur. Bez tego unijnego dofinansowania samorządy nie byłyby w stanie udźwignąć same wielomilionowych inwestycji, tym bardziej że tego typu prace remontowe są dużo droższe niż tradycyjne budowanie, bo chodzi o obiekty zabytkowe.

Miliony na renowacje

Władze Szczytna podkreślają dzięki zrealizowanej inwestycji, która kosztowała prawie 16 mln zł, z tego dofinansowanie z UE wyniosło

7,7 mln zł, mieszkańcy zyskali obiekt, który w znacznym stopniu zwiększył atrakcyjność miasta wśród turystów.

A zamek krzyżacki w Szczytnie to ten sam zamek, w którym Henryk Sienkiewicz umieścił część fabuły swojej powieści pt. „Krzyżacy”. To tutaj miała być przetrzymywana Danusia, uprowadzona podstępnie córka Juranda ze Spychowa. Zamkowe lochy stały się też miejscem uwięzienia samego Juranda.

— Miasto zyskało idealne miejsce do organizowania wszelkich imprez, zabaw, gier oraz wydarzeń kulturalnych, którego dodatkowym plusem jest położenie w samym centrum, w bliskiej odległości od Jeziora Domowego Dużego i plaży miejskiej, które są głównym miejscem wypoczynku podczas wakacji — podkreśla burmistrz Szczytna Krzysztof Mańkowski.

Renowacje, w tym konserwacje murów obronnych przeszedł też zamek w Kętrzynie. A prace renowacyjne objęły pomieszczenia zajmowane też przez Muzeum im. Wojciecha Kętrzyńskiego. Dzięki czemu znacznie polepszyły się warunki aranżacyjne wystaw prezentowanych w muzeum.

— Walory estetyczne obiektu znacznie wzrosły, o czym niejednokrotnie słyszymy od mieszkańców miasta, jak i odwiedzających zamek turystów — mówi Marta Wojciechowska, dyrektor Muzeum im.Wojciecha Kętrzyńskiego.

W ofercie wystawienniczej muzeum pojawiła się wyjątkowa atrakcja, makieta 3D znajdująca się w sali multimedialnej. Na monochromatycznej makiecie miasta z połowy XVIII wieku wyświetlane są trójwymiarowe animacje przedstawiające w niezwykle atrakcyjnej formie najważniejsze wydarzenia z historii Kętrzyna, jego rozwój przestrzenny. Projekcja multimedialna budzi ogromny entuzjazm wśród zwiedzających, podobnie jak jarmark średniowieczny, który muzeum organizuje na św. Jakuba na dziedzińcu zamkowym i na skwerach koło odnowionych murów zamku. Impreza przyciąga tłumy.

Dzięki renowacji blask odzyskał zamek krzyżacki w Działdowie. Odbudowana została gotycka część zamku, co pozwoliło na pełne włączenie tego cennego obiektu do struktury turystycznej województwa. Całkowity koszt prac to 11,3 mln zł, w tym 6,3 mln zł to dofinansowanie z UE.

— Skrzydło gotyckie, tzw. Dom Duży to była ruina przez lata i jak udało się pozyskać dofinansowanie, to dopiero wszystko ruszyło z miejsca — mówi dr Radosław Wiśniewski z Muzeum Pogranicza w Działdowie. — Z najważniejszych prac to zostały wyremontowane m.in. kaplica i refektarz, a więc najbardziej reprezentacyjne pomieszczenia w zamku, gdzie teraz możemy organizować koncerty, prelekcje czy promocje książek. Obecnie do dyspozycji mam dwie kondygnacje piwnice i parter i tu znajdują sale wystawiennicze. Mieszkańcy Działdowa są pod wielkim wrażeniem przeprowadzonych prac, a turyści, którzy nas odwiedzają są zaskoczeni, że w Działdowie jest taki piękny zamek.

Jeden zamek straszy

O co pytają najczęściej turyści zwiedzając zamki?

— Zwykle pierwsze pytanie, które zadają przewodnikom, to jak stary jest zamek. A im starszy, tym większy budzi podziw. Często pada też pytanie, co jedli mieszkańcy zamku, jak wyglądało ich codzienne życie — opowiada Marian Jurak, prezes Oddziału Warmińsko-Mazurskiego PTTK. — A mamy różne zamki, bo i krzyżackie, i biskupie, i kapitulne, gdy patrzeć pod kątem, kto był ich budowniczym i właścicielem. Jest to nasze ogromne bogactwo. A „Szlak zamków gotyckich” jest absolutnie wart oglądania i promowania. Ludzie lubią oglądać zamki. Są ciekawi, co skrywają, a jest co pokazać w naszych zamkach. I myślę, że dobrze wyglądają nasze zamki, poza zamkiem w Pieniężnie, który popada w coraz większą ruinę. Nie ma pomysłu, co z nim zrobić.

Budżet RPO WiM 2014-2020 — 1,728 mld euro. Stan realizacji (na koniec czerwca 2023 r.):

* Podpisano 5303 umowy na kwotę ponad 7,9 mld zł,

co stanowi 99,7 proc. budżetu programu

* Beneficjentom wypłacono około 6,6 mld zł,

co stanowi 83,2 proc. budżetu programu

* Komisja Europejska zatwierdziła około 7 mld zł ,

co stanowi 87,9 proc. budżetu programu

Andrzej Mielnicki