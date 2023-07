Plaga owadów. Tworzą ogromny, pełzający kożuch. Co to takiego?

W Nadleśnictwie Bolewice pojawiła się ogromna populacja owada, który atakuje drzewa. To szkodnik sosny pospolitej, który skutecznie je wyniszcza. Zazwyczaj nie powoduje większych strat, jednak w tym przypadku może być inaczej.

Borecznik sosnowiec co to takiego?



To gatunek owada z rzędu błonkoskrzydłych. Jeden z ważniejszych szkodników sosny pospolitej.

Rójka

Owad ma dwie rójki w ciągu roku. Pierwsza przypada na okres kwietnia i maja. Druga odbywa się od połowy lipca do połowy sierpnia. Okresy te mogą się nieco przesuwać w zależności od warunków atmosferycznych (przede wszystkim temperatury). Rójka przebiega za dnia. Ociężałe samice latają niezgrabnie przy nasłonecznionej pogodzie. Imago nie pobierają pokarmu, w związku z czym rójka trwa 8 (samice) - 10 dni (samce).

Wygląd

Jaja są żółtawobiaławe o średnicy ok. 1,7 mm. Dorosła larwa długości 20-26 mm. Larwy mają zmienne ubarwienie, często żółtawozielone z brunatną głową i czarnymi plamkami, nad każdą nogą odwłokową ciemna plamka w kształcie leżącego średnika; nogi tułowiowe są czarne, na każdym segmencie widoczne są trzy poprzeczne rzędy małych, czarnych kolców. Głowa larwy ma kolor rdzawobrunatny. Zaniepokojone larwy wyginają się esowato i wykonują szybkie, rytmiczne ruchy ciałem. Samiec długości 7-9,5 mm, czarny z brunatnym zakończeniem odwłoka, przednie skrzydła z brunatnym znamieniem, na wierzchołku przyciemnione. Samica długości 7-10,5 mm, jasnożółta z brunatną głową, grzbietowa strona tułowia odwłoka z czarnymi plamkami, znamię na skrzydłach żółtawe.

Występowanie

Występuje prawie w całej Europie, Północnej Afryce na Kaukazie i Syberii. Ogniska gradacyjne powstają w litych drzewostanach sosnowych różnego wieku, rosnące, na ubogich siedliskach. Szczególną rolę odgrywa w drągowinach.

Pokarm

Żeruje na sośnie pospolitej (Pinus sylvestris), rzadziej na innych gatunkach sosny. Pokarm larw stanowią igły.

Znaczenie

Znacznie obniża przyrost drzewa. Nie uszkadza pączków - a więc daje możliwość regeneracji. W latach suchych może doprowadzić do silnego wydzielania się posuszu i doprowadzić do masowego pojawu szkodników wtórnych.

Borecznik sosnowiec w Nadleśnictwie Bolewice



Nadleśnictwo Bolewice w województwie wielkopolskim poinformowało ostatnio o inwazji borecznika sosnowca. To tam właśnie w ostatnim czasie zauważono owady żerujące na drzewie sosny w ogromnej ilości. Na Twitterze poinformowały o tym Lasy Państwowe. Wideo przedstawia drzewo zaatakowane przez ogromną liczbę gąsienic.

Jak się okazuje, populacja larw borecznika sosnowca w Nadleśnictwie Bolewice jest tak duża, że leśnicy nie wiedzą, czy drzewa poradzą sobie ze szkodnikami. Igły z niektórych sosen zjedzone są w niemalże stu procentach. Najprawdopodobniej zostaną w tym miejscu zastosowane opryski chemiczne, które mają zapobiec dużym stratom wywołanym przez gąsienice borecznika.