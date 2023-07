Świętujemy imieniny patrona - Dni Olsztyna 2023

Wędrowiec w długiej tunice i miękkim kapeluszu z rondem z kijem pielgrzyma i charakterystyczną muszlą - tak najczęściej jest przedstawiany św. Jakub, patron naszego miasta. Od czwartku (27 lipca) będzie trwać feta na jego cześć.

Cztery dni świętowania odbędą się pod hasłem "Roztańczone Dni Olsztyna". Rozmaite rodzaje tańca, w przeróżnych przestrzeniach stolicy Warmii i Mazur doskonale wypełnią ten czas.

- Taniec jest wymiarem artystycznego Olsztyna, a zdobywane przez rzesze tancerzy mistrzowskie laury są do dzisiaj przedmiotem dumy mieszkańców - mówi prezydent Piotr Grzymowicz. - Dlatego w nadchodzących Dniach Olsztyna przede wszystkim będziemy tańczyć. Taniec towarzyski, hop hop, flamenco i disco - co kto lubi, a to wszystko pod okiem naszych znakomitych tancerzy i trenerów.

Tradycja jest, że Dniom Olsztyna towarzyszy Jarmark Jakubowy. W tym roku ponownie nie zabraknie rękodzielników czy producentów lokalnej żywności, którzy będą oferować swoje towary.

- Zapraszamy najpiękniej do chodzonego między straganami, do siarczystych potańców w amfiteatrze, do nieustającego baletu pomiędzy staromiejskimi kamienicami - zachęca Agnieszka Prusik z Miejskiego Ośrodka Kultury w Olsztynie.

Otwarcie Jarmarku Jakubowego w czwartkowe (27 lipca) południe. Natomiast pierwsze tańce Dni Olsztyna 2023 tego samego dnia o 18:00 na Targu Rybnym.

Podczas święta patrona stolicy Warmii i Mazur warto skorzystać także z szerego propozycji towarzyszących. Te przygotowały miejskie instytucje kultury.

Co roku taką ofertę kulturalno-artystyczną poświęconą m.in. św. Jakubowi przygotowują pracownicy Miejskiej Biblioteki Publicznej. Na wystawy oraz zajęcia skierowane do młodszych olsztynian można wybrać się do BWA Galerii Sztuki. Natomiast popularnonaukowe seanse, prelekcje na żywo oraz zwiedzanie pracowni i pokazy nieba to propozycja Olsztyńskiego Planetarium i Obserwatorium Astronomicznego [oferta OPiOA].

