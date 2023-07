Kto zagra Korę w filmie? Wytypowano pierwsze mocne kandydatki

Ruszyły przygotowania do produkcji filmu biograficznego o Korze Jackowskiej. Scenariusz oparty jest o książkę Katarzyny Kubisiowskiej „Się żyje. Kora. Biografia".

W czerwcu w mediach pojawiła się informacja, że wydawnictwo Znak i Grupa ATM podpisały umowę dotyczącą współpracy przy filmie biograficznym o Korze.

– Biografia Kory pióra Katarzyny Kubisiowskiej to świetna, doskonale udokumentowana lektura. Można powiedzieć: gotowa mapa drogowa dla dokumentalisty. Już teraz, we współpracy z autorką i w porozumieniu z Bliskimi Kory, rozpoczynamy pracę nad gromadzeniem materiałów do filmu dokumentalnego. W planach mamy także fabułę, autorskie spojrzenie na tę niezwykłą artystkę – mówił podczas wspólnego spotkania w Warszawie w siedzibie firmy Andrzej Muszyński, prezes ATM Grupy.

Pojawiły się już pierwsze doniesienia o tym, kto miałby zagrać w nim główną rolę.

Jak donosi „Super Express”, o rolę Kory mają walczyć trzy mocne kandydatki.

Pierwszą z nich jest Olga Bołądź, która wielokrotnie mówiła o tym, że twórczość zespołu Kory Jackowskiej jest jej niezwykle bliska.

Drugą pretendentką do roli Kory jest Julia Kamińska. Miała ona okazję pokazać swój talent wokalny w programie „Twoja Twarz Brzmi Znajomo”. W jednym z odcinków wykonała utwór „Krakowski Spleen” i wcieliła się w rolę Kory.

Trzecią kandydatką jest Ramona Rey. Jej koncerty od lat bazują na repertuarze Maanamu. Dodatkowo wokalistka niedawno zaliczyła debiut aktorski w serialu „Teściowie”. „Czuję Korę, czuję w sobie siłę, by podołać wyzwaniu stworzenia wizerunku Kory. Nie udawałabym Kory – tylko nią była” – powiedziała w rozmowie z „Super Expressem”.