Co się będzie działo w weekend w Olsztynie?

PIĄTEK 21.07:

17:00 – 29. OGÓLNOPOLSKI KONKURS TAŃCÓW POLSKICH. WARMIA 2023 (rundy półfinałowe i finałowe wybranych kategorii startowych, koncert niespodzianka)

21 i 22 lipca w Olsztynie zabrzmią melodie polskich tańców, którym wtórować będzie stukot obcasów tancerzy z niemal całego kraju! Na zaproszenie organizatora, Zespołu Pieśni i Tańca „Warmia”, do naszego miasta zawita ponad 70 par indywidualnych z 18 ośrodków tanecznych z całej Polski.

Godzina: 17:00

Gdzie: Amfiteatr

Organizator: ZPiT „Warmia" i Miejski Ośrodek Kultury

Dodatkowo: Poza częścią konkursową, na scenie w Amfiteatrze wystąpią goście z zagranicy.

Wstęp: bezpłatny

18:00 – Letnia akademia muzyki elektronicznej - Polskie nowości pierwszej połowy 2023

Początek roku 2023 dał nam okazję wysłuchania kilku nowych i naprawdę znakomitych płyt przygotowanych przez znanych i dopiero początkujących muzyków tworzących el-muzykę. Sam początek roku to podwójny album Piotra Skrzypczyka, a kilka tygodni później swoją płytę wydał też Krzysztof Kurkowski. Obaj Ci muzycy to część składu znakomitej grupy Endorphine, która także w kwietniu przedstawiła swój Świat równoległy – kolejną w ich dorobku płytę. Dla porządku dodać trzeba jeszcze Krzysztofa Kobusa z Bydgoszczy oraz nowy album Przemysława Rudzia, nagrany wespół z gitarzystą Odojem. Fragmenty utworów z tych płyt pojawią się pod kopułą Planetarium, zaś tłem będą jak zawsze animacje oraz obrazy kosmosu generowane na żywo dzięki aparaturze cyfrowego planetarium.

Godzina: 18:00

Gdzie: Olsztyńskie Planetarium

Organizator: Olsztyńskie Planetarium i Obserwatorium Astronomiczne

Wstęp: 15zł

21:00 – kino pod chmurką

"Tár" - dramat muzyczny z 2022 roku. Cate Blanchett, w roli ikony muzyki Lydii Tár, analizuje zmieniającą się naturę władzy, jej wpływ i trwałość we współczesnym świecie. Lydia Tár, powszechnie uważana za jedną z największych żyjących kompozytorek/dyrygentek i pierwszą w historii kobiet główną dyrygentkę wielkiej niemieckiej orkiestry. Film został nagrodzony ZŁOTYM GLOBEM dla NAJLEPSZEJ AKTORKI w dramacie! Za reżyserię filmu odpowiada trzykrotnie nominowany do Oscara Todd Field ("Małe dzieci", "Za drzwiami sypialni").

Godzina: 21:00

Gdzie: ATRIUM BWA, przy bibliotece Planecie 11 (w razie brzydkiej pogody seans odbędzie się w Planecie 11)

Organizator: Biblioteka Multimedialna Planeta 11

Dodatkowo: darmowy popcorn dla widzów

Wstęp: bezpłatny



SOBOTA 22.07:

11:00 – Aktywne lato z Radiem ZET

Letni Popularna stacja radiowa ze swoimi sportowymi strefami pełnymi atrakcji dla młodszych i starszych odwiedzi Olsztyn. Szykuje się moc zabawy w rytm dobrej muzyki. Będzie to również okazja do zdobycia nagród i aktywnego spędzenia wolnego czasu pod okiem instruktorów i animatorów. W sobotę i w niedzielę (22-23 lipca) Radio ZET zaprasza wszystkich urlopowiczów i mieszkańców Olsztyna na promenadę spacerową nad jeziorem Ukiel. Wśród wielu atrakcji czekających na gości są m.in.: wypożyczalnia kajaków dmuchanych, desek SUP i hulajnóg, profesjonalna ścianka wspinaczkowa, boiska do piłki nożnej i siatkówki, strefa slackline czy tor do skimmboardingu.

Godzina: 11:00-16:00

Gdzie: Promenada spacerowa nad jeziorem Ukiel.

Organizator: Radio ZET

Dodatkowo: liczne konkursy, w których do zdobycia będą wakacyjne gadżety

Wstęp: bezpłatny

13:00 – Letni Uniwersytet Ambrożego Kleksa I / SZPITAL CHORYCH SPRZĘTÓW

Letni Uniwersytet im. Ambrożego Kleksa to wakacyjny cykl animacyjno-edukacyjny inspirowany fabułą książek Jana Brzechwy, cieszących się popularnością w kolejnych pokoleniach czytelników i stanowiących fenomen polskiej kultury i popkultury. Na miejsce wydarzeń wybrano jeden z obiektów MOK – budynek byłej Zajezdni Trolejbusowej oraz teren przyległy. W samej Zajezdni powstanie interakcyjna wystawa luźno nawiązująca do fabuły „Akademii Pana Kleksa”, z szeregiem stanowisk animacyjnych i elementami graficznymi zaprojektowanymi specjalnie na potrzeby projektu, zaś spotkania eventowo-warsztatowe będą odbywały się w czwartki i soboty.

Godzina: 13:00-17:00 (tu znajduje się szczegółowa rozpiska godzinowa)

Gdzie: Obiekt MOK – budynek byłej Zajezdni Trolejbusowej oraz teren przyległy

Organizator: Miejski Ośrodek Kultury w Olsztynie

Wstęp: bezpłatny

14:00 – Pod niebem pełnym gwiazd - Trójkąt letni

Podczas pokazu w planetarium prowadzonym na żywo przez astronoma dowiesz się jakie zmiany zachodzić będą na nocnym niebie w ciągu najbliższego miesiąca, jak znaleźć „gwiazdy wędrujące” czyli planety, nie wspominając o Drodze Mlecznej, którą każdy z nas pewnie widział, ale może nie każdy wie, czym ona jest.

Godzina: 14:00

Gdzie: Olsztyńskie Planetarium

Organizator: Olsztyńskie Planetarium i Obserwatorium Astronomiczne

Wstęp: bilet normalny - 20zł / bilet ulgowy - 15zł

16:00 – 29. OGÓLNOPOLSKI KONKURS TAŃCÓW POLSKICH. WARMIA 2023 (rundy finałowe wybranych kategorii startowych, ogłoszenie wyników, pokazy zwycięskich par wszystkich kategorii startowych, koncert niespodzianka)

21 i 22 lipca w Olsztynie zabrzmią melodie polskich tańców, którym wtórować będzie stukot obcasów tancerzy z niemal całego kraju! Na zaproszenie organizatora, Zespołu Pieśni i Tańca „Warmia”, do naszego miasta zawita ponad 70 par indywidualnych z 18 ośrodków tanecznych z całej Polski.

Godzina: 16:00

Gdzie: Amfiteatr

Organizator: ZPiT „Warmia" i Miejski Ośrodek Kultury

Dodatkowo: Poza częścią konkursową, na scenie w Amfiteatrze wystąpią goście z zagranicy.

Wstęp: bezpłatny



NIEDZIELA 23.07

10:00 – Aktywne lato z Radiem ZET

Letni Popularna stacja radiowa ze swoimi sportowymi strefami pełnymi atrakcji dla młodszych i starszych odwiedzi Olsztyn. Szykuje się moc zabawy w rytm dobrej muzyki. Będzie to również okazja do zdobycia nagród i aktywnego spędzenia wolnego czasu pod okiem instruktorów i animatorów. W sobotę i w niedzielę (22-23 lipca) Radio ZET zaprasza wszystkich urlopowiczów i mieszkańców Olsztyna na promenadę spacerową nad jeziorem Ukiel. Wśród wielu atrakcji czekających na gości są m.in.: wypożyczalnia kajaków dmuchanych, desek SUP i hulajnóg, profesjonalna ścianka wspinaczkowa, boiska do piłki nożnej i siatkówki, strefa slackline czy tor do skimmboardingu.

Godzina: 10:00-15:00

Gdzie: Promenada spacerowa nad jeziorem Ukiel.

Organizator: Radio ZET

Dodatkowo: liczne konkursy, w których do zdobycia będą wakacyjne gadżety

Wstęp: bezpłatny

13:00 – XLV Olsztyńskie Koncerty Organowe: OLIVIER PENIN

W ramach cyklu CHWACKO MOK Olsztyn zaprasza na najnowszą odsłonę dorocznych koncertów muzyki organowej! Podczas XLV Olsztyńskich Koncertów Organowych im. Feliksa Nowowiejskiego bazylikę konkatedralną św. Jakuba raz jeszcze wypełnią przepiękne dźwięki prawdziwych arcydzieł muzyki.

Godzina: 13:00

Gdzie: Bazylika konkatedralna św. Jakuba przy ul. Staszica 5

Organizator: Parafia św. Jakuba w Olsztynie, Miejski Ośrodek Kultury w Olsztynie

Wstęp: bezpłatny



PONIEDZIAŁEK 24.07:

12:00 – Warsztaty dla młodzieży: Programowanie od podstaw w C++

Maria, licealistka, będzie prowadziła warsztaty (od 24.07 do 26.07), na których każdy w wieku 12-15 lat będzie mógł nauczyć się podstaw programowania. Nie wymagamy doświadczenia, więc wszyscy chętni są mile widziani! Podczas warsztatów skupimy się na omówieniu pojęcia algorytmu oraz roli programistów we współczesnym świecie. Będziemy razem poznawać podstawy programowania, aby dać wam solidne fundamenty do dalszej nauki.

Chętnych prosimy o wstępną rejestrację: https://forms.office.com/r/U3ug5VZtBf

Godzina: 12:00-14:00

Gdzie: Biblioteka Planeta 11

Organizator: Biblioteka Planeta 11

Dodatkowo: Uczestnicy nie muszą przynosić swoich komputerów.

Wstęp: bezpłatny

21:00 – Kino Pl_enerowe: IO

W ramach cyklu CHWACKO MOK Olsztyn zaprasza na najnowszą edycję kina plenerowego w Parku Podzamcze! „»IO« to zapierająca dech w piersiach odyseja, porywające kinowe doświadczenie i nakręcony z imponującym rozmachem obraz współczesnego świata. Film Jerzego Skolimowskiego stał się sensacją festiwalu w Cannes, skąd wyjechał z Nagrodą Jury. Opowieść o nas samych, odbijających się w wilgotnych oczach pewnego osiołka, zachwyciła artystyczną brawurą i młodzieńczą energią, choć firmuje ją swoim nazwiskiem 84-letni mistrz europejskiego kina.

Godzina: 21:00

Gdzie: Park Podzamcze, nieopodal fontanny „Ryba z dzieckiem”.

Organizator: Miejski Ośrodek Kultury w Olsztynie

Wstęp: bezpłatny