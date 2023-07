Poznaj Gen Zbrojeniówki Cz. 11 HWIL

W jedenastym odcinku podcastu #PoznajGenZbrojeniówki wspólnie z Rogerem Burek-Bors i Dariuszem Miedzińskim z Biura Projektów Obrony Przeciwlotniczej i Przeciwrakietowej rozmawiamy o tym jak ważne znaczenie dla budowania zdolności w tym obszarze ma inwestycja w laboratorium Hardware In The Loop . Zapraszamy do słuchania!