Letni wypoczynek? Warmia, Mazury i Powiśle polecają się na wakacje

Warmia i Mazury słyną z jezior, których jest tutaj ponad 3000. Tworzą one doskonałe warunki do uprawiania różnych form aktywności wodnej. Ale... co jeszcze można tu robić podczas urlopu?

Żeglarski Szlak Wielkich Jezior Mazurskich (ok. 130 km) wiedzie przez największe akweny połączone kanałami. W wielu miejscowościach wzdłuż szlaku powstały nowoczesne przystanie żeglarskie.

Malownicze rzeki warto odkrywać podczas spływów kajakowych. Ich miłośnicy mają do dyspozycji ok. 1200 km szlaków. Najpopularniejszym z nich jest rzeka Krutynia (ok. 95 km). Inne to m.in. Łyna (196 km), Drwęca (100 km), Wel (99 km), Omulew, Pisa, Ełk, Lega.

Kajakiem można popłynąć też Kanałem Elbląskim, będącym zabytkiem XIX-wiecznej hydrotechniki. System pięciu pochylni pozwala jednostkom pływającym na pokonywanie ponad 100 m różnicy wysokości. Kanał pomiędzy Elblągiem a Ostródą liczy ok. 85 km, a doliczając odgałęzienia – ponad 150 km. Latem po kanale pływają statki wycieczkowe.

Na rowerze do spa?

Przez region przebiega odcinek Wschodniego Szlaku Rowerowego Green Velo (395 km). Podróżujący nim mogą korzystać z Miejsc Obsługi Rowerzystów (MOR-ów), wyposażonych w stojaki, ławy, stoły i wiaty. Czekają na nich również Miejsca Przyjazne Rowerzystom, czyli obiekty noclegowe, gastronomiczne, usługowe z ofertą dostosowaną do ich potrzeb. W poznaniu regionu pomagają turystom lokalne szlaki rowerowe, spośród których wiele zbiega się z Green Velo.

W tym roku otwarto Mazurską Pętlę Rowerową o długości ok. 300 km, wytyczoną wokół Wielkich Jezior Mazurskich. Jej poszczególne odcinki są bardzo zróżnicowane, zarówno pod względem trudności, jak i rodzaju nawierzchni. Wzdłuż szlaku wybudowano 18 MOR-ów oraz 9 wież widokowych, umożliwiających obserwację okolic z ptasiej perspektywy.

Na Warmii i Mazurach można wypocząć i zrelaksować się o każdej porze roku. Uzdrowisko Gołdap zaprasza na zabiegi lecznicze, a także do korzystania z Mazurskich Tężni Solankowych oraz Pijalni Wód Mineralnych i Leczniczych. Pełen zakres atrakcji wodnych można znaleźć m.in. w Termach Warmińskich w Lidzbarku Warmińskim. Usługi spa i wellness na najwyższym poziomie oferują liczne hotele. Niektóre z nich mieszczą się w zabytkowych zamkach, pałacach i dworach.

Śladem Grunwaldu i Kopernika

O historii regionu przypominają zabytki i rekonstrukcje dawnych wydarzeń. Największą tego typu imprezą jest inscenizacja bitwy pod Grunwaldem z 1410 r., w której wojska polsko-litewskie zwyciężyły armię zakonu krzyżackiego. Coroczna impreza odbywa się na Polach Grunwaldu, na których od ubiegłego roku działa też nowoczesne całoroczne muzeum.

Najsłynniejszym mieszkańcem regionu był astronom Mikołaj Kopernik (1473-1543). Z 70 lat życia spędził tutaj ponad 40. Prowadził badania nieba i pracował nad dziełem „O obrotach”, wykładającym teorię heliocentryczną. Pełnił też funkcje administracyjne, zajmował się dyplomacją, medycyną, reformą kalendarza i pieniądza. Mieszkał we Fromborku (przez blisko 30), w Lidzbarku Warmińskim i Olsztynie. Ogłoszony Rokiem Mikołaja Kopernika rok 2023 obfituje w inicjatywy i wydarzenia związane z postacią wielkiego astronoma.

We Fromborku można zwiedzić warowny zespół katedralny, w którym mieści się muzeum poświęcone Kopernikowi. Gotyckie zamki zachowały się m.in. w Olsztynie, Lidzbarku Warmińskim, Reszlu, Rynie, Nidzicy, Kętrzynie i Ostródzie. Obecnie w murach warowni działają muzea, hotele i restauracje.

Z tradycją i dobrym smakiem

Na Warmii i Mazurach leży 27 miasteczek należących do międzynarodowej sieci Cittaslow. Stawiają one na promowanie dobrego życia, zachowanie zabytków i tradycyjną gościnność. Oferują odpoczynek od codziennego pośpiechu, warunki do uprawiania sportu i rekreacji, organizują liczne imprezy kulturalne, kulinarne i rekreacyjne.

Przenikanie się tradycji kulinarnych różnych grup etnicznych w regionie zaowocowało bogactwem oryginalnych smaków. Wyroby i dania z naturalnych składników, przygotowane według tradycyjnych receptur, oferują liczni producenci i lokale gastronomiczne. Charakterystyczne dla regionu potrawy powstają z darów lasów (dziczyzna, runo leśne) i jezior (ryby), dostępnych upraw (ziemniaki, kapusta, zboża), ziół.

Źródło: warmia.mazury.pl