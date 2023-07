Ptasia grypa dotarła do Olsztyna

To pierwszy taki przypadek w stolicy Warmii i Mazur. O znalezieniu martwej mewy powiatowego lekarza weterynarii poinformował dyżurny miasta Olsztyna.

- Natychmiast przyjechaliśmy na miejsce i pobraliśmy materiał do badań - mówi Powiatowa Lekarz Weterynarii, Magdalena Zbanyszek-Kalinowska. - Martwy ptak został zawieziony do naszego laboratorium, potem do Gdańska, a ostateczne wyniki odbieraliśmy z laboratorium w Puławach. Zatem cała procedura potwierdzająca przyczynę zgonu ptaka była czasochłonna. I gdy tylko otrzymaliśmy ostateczne potwierdzenie naszych przypuszczeń wydałam rozporządzenie o wyznaczeniu strefy objętej zakażeniem.

Strefa wyznaczana jest w promieniu kilometra od miejsca gdzie znalezione zostało martwe ptactwo, głównie wzdłuż ulic. Decyzją Powiatowej Lekarz Weterynarii znajduje się na zachód od ul. Bałtyckiej, na odcinku od Ronda Ofiar Katastrofy Smoleńskiej do wysokości stacji kolejowej Olsztyn Likusy. Następnie strefa prowadzi na południe w stronę przesmyku jeziora Ukiel i Lwiej Paszczy na ul. Lotniczej, do skrzyżowania z ul. Sielską i stacją kolejową Olsztyn Dajtki i skrzyżowania al. Warszawskiej z ul. Armii Krajowej. Strefę zamyka linia łącząca skrzyżowanie al. Warszawskiej z ul. Armii Krajowej i Rondem Ofiar Katastrofy Smoleńskiej.

- Strefa obowiązuje 30 dni od momentu znalezienia martwego ptaka - dodaje Zbanyszek-Kalinowska. - Jeśli w tym czasie w wyznaczonej strefie padnie kolejny ptak, wówczas rozporządzenie zostanie przedłużone o kolejnych 30 dni.

Ptasia grypa występuje na całym świecie i wszystkie gatunki ptaków są podatne na zarażenie wirusem, choć niektóre gatunki są bardziej odporne od innych. Człowiek może zakazić się wirusem grypy ptaków tylko poprzez bardzo bliski, bezpośredni kontakt (do 1 metra) z zakażonym drobiem, bądź z powierzchniami i przedmiotami zanieczyszczonymi jego odchodami.

- Apelujemy, żeby nie dotykać martwych ptaków. Jeśli jednak już to zrobiliśmy to koniecznie umyjmy i zdezynfekujmy ręce - radzi kierowniczka Sekcji Higieny Pracy w Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Olsztynie, Anna Rostek. - Jednocześnie uspokajamy, można kąpać się w wodzie w które znaleziono martwego ptaka.

W przypadku znalezienia martwego ptaka należy jak najszybciej zgłosić ten fakt Powiatowemu Lekarzowi Weterynarii, dzwoniąc pod numer 89 533 14 11. Informacje w zakresie aktualnej sytuacji epidemiologicznej związanej z grypą ptaków publikowane są na bieżąco na stronie internetowej Głównego Inspektoratu Weterynarii.