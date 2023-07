Radiowy piknik już w ten weekend

Doskonała okazja do dobrej zabawy i aktywności na świeżym powietrzu. W sobotę i niedzielę Centrum Rekreacyjno-Sportowym Ukiel odbędzie się akcja "Aktywne lato z Radiem ZET".

Popularna stacja radiowa ze swoimi sportowymi strefami pełnymi atrakcji dla młodszych i starszych odwiedzi Olsztyn. Szykuje się moc zabawy w rytm dobrej muzyki. Będzie to również okazja do zdobycia nagród i aktywnego spędzenia wolnego czasu pod okiem instruktorów i animatorów.

W sobotę i w niedzielę (22-23 lipca) Radio ZET zaprasza wszystkich urlopowiczów i mieszkańców Olsztyna na promenadę spacerową nad jeziorem Ukiel. Wśród wielu atrakcji czekających na gości są m.in.: wypożyczalnia kajaków dmuchanych, desek SUP i hulajnóg, profesjonalna ścianka wspinaczkowa, boiska do piłki nożnej i siatkówki, strefa slackline czy tor do skimmboardingu.

O bezpieczeństwo uczestników zadbają instruktorzy i animatorzy zabaw. Co istotne, ze wszystkich przygotowanych atrakcji będzie można skorzystać za darmo. W programie również liczne konkursy, w których do zdobycia będą wakacyjne gadżety.

W sobotę (22 lipca) miasteczko Radia ZET będzie czynne od godziny 11:00 do 16:00, a w niedzielę (23 lipca) od 10:00 do 15:00.