Zapadł wyrok w sprawie dentystki oskarżonej o wyłudzenie pieniędzy z NFZ w Nidzicy

Kamila M. została oskarżona o poświadczenie nieprawdy w dokumentacji medycznej w celu osiągnięcia korzyści majątkowej i oszustwo. Akt oskarżenia w tej sprawie liczył 1532 zarzuty.

Kamila M. miała dopuścić się tych czynów w okresie od maja 2019 r. do lutego 2022 r., prowadząc praktykę stomatologiczną na terenie Nidzicy. Według ustaleń prokuratora oskarżona w ramach prowadzonej działalności zawarła umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia, na podstawie której udzielała świadczeń opieki zdrowotnej w postaci leczenia stomatologicznego. Zdaniem śledczych, oskarżona od 2019 r. w aplikacji informatycznej służącej do rozliczeń finansowych z NFZ niezgodnie z prawdą wykazywała usługi medyczne, które w ogóle nie zostały wykonane lub zostały wykonane częściowo. Były to usługi polegające m.in. na badaniu lekarskim kontrolnym, znieczulenie, opracowanie i odbudowa zęba, czy chirurgiczne usunięcie zęba.