Joanna Opozda i Remigiusz Mróz znów flirtują?

"Barbie" to niewątpliwie jeden z najbardziej oczekiwanych filmów tego roku. W ostatnich dniach w mediach pojawiały się kolejne zdjęcia gwiazd z przedpremierowych imprez promujących głośną premierę z Margot Robbie i Ryanem Goslingiem w rolach głównych.

Premiery filmu o najsłynniejszej lalce nie mogła się również doczekać Joanna Opozda. Ubrana na różowo celebrytka opublikowała zdjęcie na tle ściany z napisami "Barbie", pod którym napisała:

— Barbie zawładnęła każdym sklepem, a już dziś premiera filmu. Kto tak jak ja nie może się doczekać? — spytała fanów.

Poza ogromną ilością reakcji od fanów mogła również liczyć na komentarze od bliskich. Jej siostra np. cytując fragment piosenki zespołu Aqua, zaprosić Asię na imprezę:

— Come on, Barbie, let's go party— napisała Aleksandra Opozda.

Wśród komentarzy głos zabrał również Remigiusz Mróz, z którym już wcześniej niejednokrotnie aktorka pisała pod swoimi postami.

Pisarz zamieścił pod jej zdjęciem emotikon zakamuflowanego ninja. Jemu aktorka również odpowiedziała.

— Błagam, ogarnij mi to w końcu... A nie się tutaj popisujesz znajomością emotek — skomentowała Asia, na co ten jej odpisuje:

— To jest przebiegły kod, żeby się (emotikon pudelka) nie dowiedział o naszym romansie.

Co myślicie o takich zaczepkach i konwersacji?