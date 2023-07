Sztynort Blues Festiwal 2023 - zapraszamy!

Dzień pierwszy imprezy – 25.07, to występ o godzinie 20:30 krakowskiego zespołu Kraków Street Band, który w ekspresowym tempie stał się wizytówką zarówno swego rodzinnego miasta, jak i polskiej sceny muzycznej. Zespół zagrał niezliczoną ilość koncertów zarówno klubowych, jak i festiwalowych, m.in. Pol'and'Rock, czy węgierski Sziget. Reprezentował nasz kraj na European Blues Challenge 2018 w Hell w Norwegii. Chwilę później, poszczególni muzycy również zostali docenieni - Łukasz Wiśniewski uznany został "Wokalistą Roku 2017", a Tomek Kruk otrzymał tytuł "Gitarzysty Roku 2017" według czytelników czasopisma "Twój Blues". Płyta "Going Away" otrzymała nominację do nagrody Fryderyki 2019 w kategorii Album Roku Blues / Country.

Drugiego dnia imprezy - 26.07 o godzinie 20:30, wystąpi znakomity Darryl Strodes. Wokalista i gitarzysta bluesowy z Los Angeles, który nagrywał dla RCA/Bahia, zaprezentuje wraz z zespołem muzyków z Polski materiał z gatunku r&b, bluesa oraz pochodzących z jego najnowszej płyty utworów funkowo-soulowych.

Gwiazdą trzeciego dnia Sztynort Blues Festiwalu’23, w czwartek 27 lipca, będzie Nie - Bo Orkiestra wraz z gośćmi: Natalią Kwiatkowską, Żanetą Luberą oraz Bartkiem Grzankiem. Zespół tworzy grupa znakomitych artystów - solistów, kompozytorów, aranżerów i instrumentalistów, docenionych i mocno zakotwiczonych na polskiej scenie muzycznej. U Boku Roberta Lubery, lidera zespołu, posłuchać będzie można między innymi Kajetana Galasa – organistę, pianistę, edukatora, laureata pierwszego miejsca w kategorii organy według ankiety krytyków magazynu Jazz Forum w 2020 roku oraz pierwszego miejsca według ankiety czytelników w 2021 roku; oficjalnego artystę Hammond Polska grającego na tych właśnie, legendarnych organach.

Imprezę poprowadzi legenda polskiego dziennikarstwa muzycznego - Jan Chojnacki. W latach 1975–2020 prowadził on w programie III Polskiego Radia cykl audycji „Bielszy odcień bluesa”. W drugiej połowie lat osiemdziesiątych prowadził, wspólnie z Wojciechem Mannem na antenie TVP2 jedyny wówczas program poświęcony muzyce rockowej Non Stop Kolor. W latach 1994–1999 był sekretarzem jury w konkursie piosenki Eurowizji. Od 2006 r. do 2009 r. razem z Wojciechem Mannem, Grzegorzem Wasowskim, Antonim Piekutem i Moniką Makowską współtworzył audycję „Tanie granie”. Był członkiem Akademii Muzycznej Trójki. W 2020 r. związał się z Radiem Nowy Świat, prowadząc audycje „Dzieci bluesa” oraz „Strumień zdumień". Ze Sztynortu poprowadzi on audycję radiową na żywo relacjonując przebieg tej fantastycznej imprezy.

Sztynort Blues Festiwal’23 po raz kolejny swoim patronatem objął Pan Gustaw Marek Brzezin, Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Na terenie Nowego Sztynortu – największego portu śródlądowego w Polsce funkcjonują liczne punkty gastronomiczne: Restauracja Baba Pruska – laureat konkursu Mistrzowie Smaku 2022, legendarna tawerna żeglarska Zęza ze świetnym domowym jadłem, portugalski foodtruck Prato-do-dia oraz GrillBar serwujący dania z ekologicznej wieprzowiny oraz pieczone i wędzone ryby.