Canneńskie hity w programie 17. festiwalu BNP Paribas Dwa Brzegi

Doceniane na festiwalu w Cannes produkcje, m.in. "Monster" Hirokazu Koreedy, "The Old Oak" Kena Loacha i "Opadłe liście" Akiego Kaurismakiego, znajdą się w programie 17. festiwalu BNP Paribas Dwa Brzegi, trwającego od 29 lipca do 6 sierpnia w Kazimierzu Dolnym i Janowcu nad Wisłą.

Organizatorzy Festiwalu Filmu i Sztuki BNP Paribas Dwa Brzegi poinformowali, że podczas wydarzenia zaprezentowanych zostanie dziewięć filmów, których światowa premiera odbyła się w maju podczas festiwalu w Cannes. Jednym z nich będzie uhonorowany Nagrodą Jury obraz "Opadłe liście" Akiego Kaurismakiego, który zainauguruje imprezę. "To słodko-gorzka love story opowiedziana w bardzo oryginalny sposób, z poczuciem humoru charakterystycznym dla twórczości Kaurismakiego – jednego z najważniejszych reżyserów współczesnego kina fińskiego" - podkreślili w komunikacie.

Jak czytamy, na BNP Paribas Dwa Brzegi "powraca reżyser dobrze znany publiczności Hirokazu Koreeda". "Jego +Złodziejaszki+ (Złota Palma w 2018 roku) miały polską premierę w Kazimierzu Dolnym. W tym roku w Cannes Koreeda pokazał film +Monster+, który ma w sobie zarówno elementy thrillera, jak i kina społeczno - obyczajowego, a największą przyjemnością w jego oglądaniu jest powolne odsłanianie faktów. Nic dziwnego, że Yujiego Sakamoto otrzymał w Cannes nagrodę za scenariusz tej opowieści" - stwierdzono w komunikacie.

Dodano, że "oprócz +Opadłych liści+ i +Monstera+ dwubrzegowa publiczność zobaczy kilka innych filmów bardzo dobrze przyjętych w Cannes". "Wśród nich jest nowy film Kena Loacha, który należy do najwybitniejszych reżyserów europejskiego kina, a wręcz stał się klasykiem kina społecznego. W +The Old Oak+ (Nagroda Jury Ekumenicznego w Cannes) znowu skupia swoją uwagę na problemach słabszych, ubogich i wykluczonych ludzi. Warto zapamiętać tytuł +Porwany+ – to zrealizowane z rozmachem, epickie dzieło Marca Bellocchio. Twórca w sposób bezkompromisowy obserwuje społeczeństwo włoskie, z nadzieją na zmianę otaczającego go świata na lepszy. Przypomnijmy, że Marco Bellocchio miał retrospektywę reżyserską na BNP Paribas Dwa Brzegi w 2019 roku" - zaznaczono.

Organizatorzy festiwalu przekazali, że w programie pojawią się również komediodramat romantyczny "The Nature of Love" Moni Chokri, ukazujący wojnę w Ukrainie dokument "Skąd dokąd" Maćka Hameli oraz komediodramat "La Chimera" Alice Rohrwacher, który "podejmuje kwestię współczesnej tożsamości Włoch i rozliczenia się kraju z przeszłością". "Do włoskiej historii nawiązuje także Nanni Moretti. W +Jaśniejszym jutrze+, przez niektórych krytyków porównywanym do +Osiem i pół+ Felliniego, przygląda się reżyserowi mierzącemu się z osobistymi problemami. +Jaśniejsze jutro+ obfituje w polskie wątki, nawiązując do twórczości Krzysztofa Kieślowskiego, a w roli ambasadora RP występuje Jerzy Stuhr. I jeszcze objawienie Konkursu Głównego w Cannes – +Four Daughters+ (Złote Oko - najlepszy film dokumentalny), wyreżyserowany przez Kaoutera Ben Hanię. Twórczyni łączy formę dokumentu z fabułą opowiadając opartą na faktach historię tunezyjskiej matki i jej czterech córek, z których pewnego dnia zniknęły dwie córki" - napisali.

17. Festiwal Filmu i Sztuki BNP Paribas Dwa Brzegi potrwa od 29 lipca do 6 sierpnia w Kazimierzu Dolnym i Janowcu nad Wisłą. (PAP)

autorka: Daria Porycka