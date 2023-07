Pierwsze listy studentów już dostępne. Sprawdź, czy jesteś wśród osób zakwalifikowanych do przyjęcia na studia w Olsztynie

Ogłoszenie list kandydatów kwalifikowanych do przyjęcia na studia to czas na podjęcie ostatecznej decyzji, na której uczelni spędzi się kolejne lata. Jedyne, co pozostało zrobić, to potwierdzić chęć studiowania na UWM.

O tym, czy kandydat dostał się na studia, można dowiedzieć się z Internetowej Rejestracji Kandydatów. Informacja ta pojawi się w zgłoszeniach rekrutacyjnych, w rubryce decyzja.

Brawo! Jesteś na studiach

Jedyne, co musisz teraz zrobić, to złożyć wymagane dokumenty w Punkcie Obsługi Kandydata. Znajduje się on w budynku Biblioteki Uniwersyteckiej przy ul. Oczapowskiego 12b. Możesz to zrobić osobiście lub przesłać je pocztą na adres:

Rekrutacja UWM, ul. Oczapowskiego 12b, 10-719 Olsztyn (na kopercie należy dopisać kierunek studiów)

Masz na to czas do 21 lipca, do godziny 15. Pamiętaj jednak o tym, że liczy się data wpływu dokumentów, a nie stempla pocztowego. Dlatego im szybciej je wyślesz, tym lepiej.

Nie jesteś wśród osób zakwalifikowanych – co dalej?



Jeśli twoje nazwisko nie pojawiło się na liście kandydatów kwalifikowanych na studia – nie martw się. 25 lipca zostanie ogłoszona lista uzupełniająca limity naborów. To twoja druga szansa, która umożliwi ci studiowanie na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie. Jeśli jesteś wśród tych kandydatów, dokumenty potwierdzające chęć nauki na UWM musisz dostarczyć do 28 lipca. Ostateczne wyniki naboru zostaną ogłoszone 1 sierpnia.

A może na niestacjonarne?



Na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie możesz uczyć się również niestacjonarnie. Rekrutacja na studia w tym trybie trwa do 21 lipca. Do tego dnia kandydaci na studia stacjonarne drugiego stopnia i niestacjonarne: pierwszego stopnia, drugiego stopnia i jednolite studia magisterskie, mogą zarejestrować się w systemie IRK. Ogłoszenie list kandydatów kwalifikowanych do przyjęcia nastąpi 26 lipca, a chęć studiowania musisz wówczas potwierdzić do 2 sierpnia.

Strefa kandydata



Jeśli zdecydujesz się złożyć dokumenty osobiście, koniecznie odwiedź Strefę Kandydata UWM. W dniach 18-21 lipca znajdziesz ją naprzeciwko Biblioteki Uniwersyteckiej, w godzinach 9-14. Pod kolorowym namiotem dowiesz się wszystkiego, co musisz wiedzieć o studiowaniu, poznasz możliwości zakwaterowania, a także dowiesz się, gdzie i w jaki sposób podczas studiów możesz rozwijać swoje zainteresowania. To nie wszystko! W Strefie Kandydata zrobisz sobie pamiątkowe zdjęcie, wygrasz uniwersyteckie gadżety, a także poznasz studentów, którzy opowiedzą o tym, jak wyglądają studia na UWM i odpowiedzą na wszystkie twoje pytania.