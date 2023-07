Tragiczny wypadek pod Mrągowem. Samochód dachował, 74-latka zginęła na miejscu

Na miejscu zdarzenia obecnie pracują policjanci pod nadzorem prokuratora.

— Po godz. 13 na obwodnicy Mrągowa na skrzyżowaniu z ul. Leśna Droga doszło do zderzenia dwóch pojazdów osobowych fiat i nissan. Ze wstępnych ustaleń policjantów pracujących na miejscu zdarzenia wynika, że kierujący pojazdem fiat nie ustąpił pierwszeństwa przejazdu kierującemu pojazdem nissan doprowadzając do zderzenia. Na skutek zderzenia pojazdów fiat, wjechał na chodnik a następnie do przydrożnego rowu, gdzie dachował — relacjonuje mł. asp. Paulina Karo z KPP w Mrągowie — Fiatem kierował 80-letni mieszkaniec Mrągowa, który jechał z 74-letnia pasażerka. Nissanem kierował 66-letni mieszkaniec Kętrzyna, który jechał z 65-letnia pasażerka. Kierujący fiatem został przewieziony do szpitala, natomiast po przeprowadzanej reanimacji 74-letniej pasażerki fiata lekarz stwierdził jej zgon. Kierujący i pasażerka z pojazdu nissan zostali przetransportowani do szpitala na badania — dodaje mł. asp. Paulina Karo.

W miejscu zdarzenia występują znaczne utrudnienia w ruchu drogowym.

Karol Grosz