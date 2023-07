Liderzy opozycji zaczynają ustalić listy. Wkrótce poznamy pierwsze "jedynki"

W planach na wtorek są dwa spotkania w sprawie tego paktu, a kolejne ma się odbyć w czwartek. W najbliższych dniach liderzy wszystkich partii opozycyjnych, które zawarły porozumienie o wspólnym starcie do Senatu, mają spotkać się i omówić szczegóły.

Ta sprawa jest również powiązana z układaniem list kandydatów w wyborach do Sejmu. Niektórzy, którzy nie dostaną się na listy do niższej izby parlamentu, mogą postanowić wystartować do Senatu, i vice versa. W Koalicji Obywatelskiej trwa obecnie proces zgłaszania kandydatów do poszczególnych okręgów, który potrwa do 24 lipca. Ostateczny kształt listy zostanie ustalony przez władze KO.

Donald Tusk najprawdopodobniej będzie otwierał listę KO w Warszawie, gdzie stanie naprzeciwko Jarosława Kaczyńskiego. W latach 2007 i 2011 Tusk wygrał te wybory, zdobywając znacznie więcej głosów niż lider PiS. Pierwszym razem otrzymał ponad pół miliona głosów, czyli o połowę więcej niż prezes PiS. Cztery lata później wynik ten również był imponujący – ponad 370 tysięcy głosów.

Na razie nie jest jasne, jak będzie wyglądała sytuacja w innych okręgach. Wiele wskazuje na to, że Radosław Sikorski jednak nie będzie startował do Sejmu, o czym wspominaliśmy kilka miesięcy temu. W bydgoskiej liście KO prawdopodobnie na pierwszym miejscu znajdzie się obecny senator Krzysztof Brejza.