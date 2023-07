OBO2024: znamy zwycięzców!

To była jubileuszowa, X edycja tych oryginalnych konsultacji społecznych. Olsztynianie wybierali spośród 120 projektów - 31 z nich było zadaniami dotyczącymi obszaru całego miasta, natomiast 89 to propozycje osiedlowe.

- Bardzo dziękuję za zaangażowanie wszystkim, którzy włączyli się w to przedsięwzięcie - mówi prezydent Olsztyna Piotr Grzymowicz. - To dla nas wszystkich niezwykle cenna lekcja samorządności, a jednocześnie pokazanie, jak ważny jest udział społeczeństwa we współrządzeniu. Pojawiło się mnóstwo niezwykłych inicjatyw, a zrealizujemy te, które zyskały największe poparcie.

Spośród miejskich projektów największym uznaniem cieszyły się cztery propozycje - dotyczące rekreacji, sportu, kultury i wypoczynku. Konkurencję zdystansował projekt nawiązujący do Parku Nagórki-Jaroty, a poświęcony m.in. rozbudowie infrastruktury rekreacyjnej, budowie alejek pieszych i ścieżki rowerowej.

W przypadku głosowania na zadania osiedlowe, do realizacji zostało wybranych 30 wskazanych przez mieszkańców. Poza tym jedno pozostanie na liście rezerwowej, a jego wykonanie zależy od ewentualnych oszczędności w wykonaniu podstawowych projektów. W tym przypadku największym powodzeniem cieszyła się trzecia edycja zadania "Ratujmy Jezioro Długie" (ponad 3,2 tys. zgromadzonych punktów), za nim znalazły się "'Zielono Mi' Nieco większy park kieszonkowy. Stawek Przemyśleń. Os. Jaroty" (2256 punktów) oraz "Remont ulicy Barcza. Od ulicy Wańkowicza w stronę ulicy Turowskiego" (1684 punktów).

- Sam udział w głosowaniu jest dobrą obywatelską postawą - mówi przewodniczący Zespołu Koordynującego OBO Robert Szewczyk. - To nie tylko szansa na realizacje interesujących inwestycji czy inicjatyw, ale jednocześnie ogromna baza wiedzy o potrzebach mieszkańców.

W głosowaniu wzięło udział 14 tys. mieszkańców, którzy przekazali wskazanym przez siebie projektom ponad 100 tys. punktów. Zdecydowana większość głosowała elektronicznie - niespełna 10 proc. to głosy oddane na kartach do głosowania. Najwyższą frekwencję odnotowaliśmy na os. Nad Jeziorem Długim - ponad 62 proc. Poniżej 10 proc. mieszkańców oddało głosy aż w pięciu osiedlach.

- Podczas głosowania nastąpiła dwugodzinna przerwa spowodowana awarią u krajowego dostawcy usług internetowych - przypomina Beata Kardynał Stawicka z Biura Prezydenta i Dialogu Obywatelskiego Urzędu Miasta Olsztyna. - W związku z tym przedłużono głosowanie o jeden dzień – do 19 czerwca.

W tej edycji OBO została zwiększona rola Rad Osiedlowych, a ich przedstawiciele zostali włączeni zarówno do koordynacji przedsięwzięcia, jak i oceny złożonych wniosków. Jednak jedną z najważniejszych nowości było wcześniejsze rozpoczęcie przedsięwzięcia.

- Wystartowaliśmy już 9 stycznia - mówi dyrektorka Biura Prezydenta i Dialogu Obywatelskiego Urzędu Miasta Olsztyna Aneta Szpaderska. - Dzięki temu jest szansa na szybsze przystąpienie do realizacji projektów, zwłaszcza dużych inwestycyjnych oraz tych wymagających różnych specjalistycznych pozwoleń.

W tym roku puli Olsztyńskiego Budżetu Obywatelskiego było 7,5 mln zł. Kwota zarezerwowana na projekty miejskie to 2,4 mln zł, a na osiedlowe - 5,1 mln zł.