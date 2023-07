Siadaj za stery, poczuj się jak Robert Kubica! [i WYGRAJ VOUCHER]

DUŻA PRĘDKOŚĆ!

Virtual Racing przy Alei Jana Pawła II 1/3A w Iławie można usiąść za sterami jednego z dwóch symulatorów Evolve Motion i poczuć te emocje na własnej skórze. Urządzenie dostarcza niewiarygodnie realistycznych wrażeń! Wszystko dzięki zastosowaniu m.in. „otulających” gracza wielu ekranów i ruchomej platformie, imitującej siły działające na kierowcę w prawdziwym aucie wyścigowym. W klimatycznie urządzonej siedzibiemożna usiąść za sterami jednego z dwóch symulatorów Evolve Motion i poczuć te emocje na własnej skórze. Urządzenie dostarcza niewiarygodnie realistycznych wrażeń! Wszystko dzięki zastosowaniu m.in. „otulających” gracza wielu ekranów i ruchomej platformie, imitującej siły działające na kierowcę w prawdziwym aucie wyścigowym.

— Nasze centrum Virtual Racing jest idealnym miejscem dla osób lubiących motorsport. Łączymy zabawę z najnowocześniejszym sprzętem multimedialnym — podsumowują właściciele. — Czekamy na Was w Iławie!

SIMRACING - A CO TO TAKIEGO?

Simracing, czyli wyścigi symulowane — z roku na rok zyskuje na popularności. Entuzjaści rywalizują w setkach wydarzeń e-sportowych, zawodowi kierowcy doskonalą swoje umiejętności i uczą się torów, a zespoły fabryczne używają symulatorów do testowania ustawień i opracowywania samochodów produkcyjnych w bezpiecznym i ekonomicznym środowisku. Producent zdecydował się zaoferować jakość symulatorów fabrycznych szerszemu rynkowi: zapewnić zawodowym kierowcom odpowiednie narzędzie do rozwijania ich umiejętności i wspierania programów szkoleniowych — a fanom wyścigów umożliwić prawdziwe wyścigowe emocje.

Symulator Evolve Motion to coś znacznie więcej niż tylko gra komputerowa. Nie — to symulator, który daje niezwykle realistyczne, pełne adrenaliny i emocji doświadczenie prowadzenia auta na torze wyścigowym. Tu emocje są bliżej, niż mogłoby się wydawać, a jedyne, czego brakuje — to zapach palonej gumy!

O najwyższej jakości symulatora niech świadczy fakt, że 10 takich urządzeń kupiła w celach szkoleniowych włoska policja. A nad taką wyścigówką wcale nie jest tak łatwo zapanować — to prawdziwe wyzwanie i lekcja panowania nad autem, połączona z dawką emocji na naprawdę wysokim poziomie.

NIE TYLKO INDYWIDUALNIE

Virtual Racing w Iławie oferuje miłośnikom motoryzacji indywidualne sesje na symulatorach — można je traktować zarówno jak rozrywkę, jak i szkolenie swoich umiejętności „za kółkiem”. Ale na tym nie koniec możliwości! W Virtual Racing można też zorganizować swoją imprezę — rodzinną, towarzyską albo firmową. Wydarzenie z taką atrakcją na pewno na długo pozostanie w pamięci wszystkich uczestników!

Uwaga - platformy są mobilne, dzięki czemu można je wynająć także na imprezę odbywającą się w innym miejscu.

Wizyty rezerwujcie online pod tym linkiem lub telefonicznie pod numerem 880 208 442. A może ktoś chce obdarować miłośnika motoryzacji? Voucher na sim racing będzie dla takiej osoby podarunkiem trafionym w absolutną dziesiątkę!

VOUCHER DO ZDOBYCIA!

Virtual Racing ma dla Czytelników zabawę z niespodzianką!

Do zdobycia jest vocher na 60-minutową jazdę symulatorem! Oczywiście wraz z instruktażem. Zaproszenia zostaną rozlosowane wśród osób, które:

*** publicznie udostępnią konkursowy post na Facebooku KLIKNIJ TUTAJ ORAZ

*** w komentarzu pod konkursowym postem opublikują ZDJĘCIE swojego samochodu

*** wygrywa uczestnik, który zgarnie największą ilość łapek w górę! pod swoim zdjęciem.

I dość gadania! Siadamy za kierownicę!