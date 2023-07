0 EURO Muzeum Mikołaja Kopernika we Fromborku

To już półmetek świętowanego w całej Polsce Roku Kopernika! Nie znaczy to jednak, że najlepsze za nami. Muzeum Mikołaja Kopernika we Fromborku szykuje kolejne atrakcje. Latem otworzy dla zwiedzających nowe przestrzenie muzealne.

Dzięki zaproszonym artystom, w jego wnętrzach i ogrodach, będzie rozbrzmiewać muzyka, dyskusje na spotkaniach autorskich, a także rozmowy w trakcie obserwacji nieba. We wrześniu przypada też 75-lecie tej instytucji.

By ten szczególny czas nie uległ zapomnieniu i by, prócz dobrych wspomnień, odwiedzający Frombork mogli zabrać do swoich domów unikalną pamiątkę, Muzeum Mikołaja Kopernika postanowiło zamówić emisję specjalnego banknotu rocznicowego o nominale 0 Euro.

Nakład to jedynie 5000 sztuk (ID emisji: PLBK 2023-1 Banknoty Pamiątkowe)

Ten wyjątkowy banknot można nabyć w sklepikach muzealnych.

Zapraszamy do Fromborka!

