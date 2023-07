W PE będzie głosowana nowa antypolska rezolucja! Prof. Krasnodębski: Projekt podważa w gruncie rzeczy polską państwowość

Dokument złożyli przedstawiciele grup PE - PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, The Left. W imieniu grupy S&D podpisali go między innymi… Robert Biedroń i Włodzimierz Cimoszewicz.

W proponowanym tekście rezolucji PE „przypomina ustalenia, obawy i zalecenia zapisane w swoich poprzednich rezolucjach w sprawie Polski; potępia celowe i systematyczne wysiłki rządu polskiego podejmowane w celu podważenia podstawowych wartości UE zapisanych w art. 2 TUE, a zwłaszcza praworządności; przypomina, że rząd Polski jest odpowiedzialny za przywrócenie zgodności z prawem UE i wartościami zapisanymi w art. 2 TUE”.

Wyrażono też „głębokie zaniepokojenie zmianami w polskim kodeksie wyborczym, które przyjęto na krótko przed zbliżającymi się wyborami parlamentarnymi w 2023 r.”. Pojawia się wezwanie OBWE do zorganizowania misji obserwacji wyborów w Polsce, a KE do by „pilnie oceniła, czy niedawne zmiany w polskim kodeksie wyborczym są zgodne z prawem UE”

Ponadto proponowane jest też wezwanie KE do tego, by - jeśli ustawa ustanawiająca komisję ds. wpływów rosyjskich pozostanie w mocy - „jak najszybciej wszczęła postępowanie w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego, jeżeli ustawa pozostanie w mocy, a zwłaszcza by zastosowała przyspieszone postępowanie w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego i zwróciła się do TSUE o zastosowanie środków tymczasowych”.

W rezolucji zaznaczono też, że polski Trybunał Konstytucyjny jest rzekomo nielegalny. Wyrażono też ubolewanie, że Rada Europejska wykazuje „brak znaczących postępów” w postępowaniu przeciwko Polsce w związku z art. 7.

Prof. Krasnodębski: Projekt rezolucji podważa polską państwowość

Do przygotowanego tekstu antypolskiej rezolucji na Twitterze odniósł się prof. Zdzisław Krasnodębski.

Znowu w PE będzie głosowana rezolucja przeciw Polsce. Autorzy projektu rezolucji to znani „przyjaciele Polski”. Jak zachowa się opozycja? — napisał na Twitterze prof. Zdzisław Krasnodębski, europoseł PiS.

Projekt rezolucji podważa w całości polski system prawny i - w gruncie rzeczy - polską państwowość w ogóle — dodał w kolejnym wpisie.

