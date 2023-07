Ile Polki i Polacy wydają na wakacje? Kwota może zaskoczyć?

W tym roku co trzeci Polak na urlop wybiera wakacje za granicą. Główny kierunek to kraje europejskie, choć wiele osób marzy również o krajach egzotycznych. Najczęściej wybór padał na dwutygodniowy urlop i relaksujący wypoczynek. Polacy najchętniej podczas wyjazdów leżą i nic nie robią, nawet rozrywki wybierają z kategorii rekreacji.

Jak wynika z badania „Urlopowe zwyczaje Polaków – lato 2023” zrealizowanego przez serwis Prezentmarzeń, w tym roku największą wartość dla Polaków ma możliwość odcięcia się od codziennych obowiązków i pracy (23%), ważna jest również regeneracja psychiczna i fizyczna (15%) oraz czas spędzony wspólnie z bliskimi (18%).

Polacy najchętniej spędzaliby urlop wypoczywając i relaksując się (33%). Podczas pasywnego wypoczynku czytają książki i słuchają muzyki lub podcastów (29%), a także korzystają z zabiegów SPA (14%). Cenią sobie również po prostu leniuchowanie (31%). Najchętniej na urlop wyjeżdżają z partnerem lub partnerką (38%), przyjaciółmi i znajomymi (29%) oraz rodziną (21%). Czas z bliskimi podczas urlopu spędzają zwiedzając lokalne atrakcje (36%).

Urlop planowany jest od 8 do 14 dni (43%). Coraz częściej również organizowany jest na własną rękę (32%). W tym roku najczęściej wybieranym kierunkiem są wakacje za granicą (38%). Jeśli spędzamy czas w Polsce to nad morzem i na Mazurach (27%) lub w górach (21%). Podczas urlopu nad wodą dominuje leżenie na plaży (31%) lub ciekawe sporty wodne takie jak flyboard czy kitesurfing (29%). W górach ankietowani wskazali piesze wędrówki (29%), lokalne rozrywki jak na przykład spływy kajakiem (26%) lub korzystanie z dobrodziejstw uzdrowisk (27%).

Spędzając lato w mieście najchętniej wybieraną rozrywką są różnego rodzaju kursy DIY (27%), gry miejskie lub wycieczki rowerowe (26%), sporty miejskie (24%) lub rozrywki kulturalne (23%). Wśród kreatywnych rozrywek doceniane są indywidualne lekcje tańca (38%), niestandardowe wyjazdy do parków rozrywki (29%) lub różnego rodzaju warsztaty (19%).

Ankietowani decydując się na aktywny wypoczynek wybierali najczęściej zwiedzanie (35%) lub uprawianie sportu (32%). Chętnie też próbują nowych rozrywek (19%). Aby doświadczyć nowych wrażeń uprawiają sporty ekstremalne (20%). Z kategorii rozrywek sportowych najczęściej wybierane są te motoryzacyjne takie jak offroad, gokarty (42%), wodne jak na przykład kitesurfing, kajaki, jachty lub sporty ekstremalne (17%). Wśród tych ostatnich dominuje ekstremalne strzelanie (44%), przejażdżki samochodami wyścigowymi (29%) czy flyboard (15%).

Jak wynika z badania serwisu Prezentmarzeń wyjazd na wakacje finansowany jest głównie z oszczędności (45%) lub bieżących zarobków (29%). Niektóre osoby pożyczają również od rodziny (14%) lub biorą kredyt (12%). Najczęściej na urlop wydajemy do 2 000 złotych na osobę (43%) lub do 1 000 złotych na osobę (31%). 16% respondentów wskazało, że przeznacza do 3 000 złotych. Na rozrywkę podczas wakacji najczęściej wydawane jest od 200 do 300 złotych (42%).

Badanie „Urlopowe zwyczaje Polaków - lato 2023” zostało zrealizowane przez serwis Prezentmarzeń na próbie 1203 respondentów w formie ankiety online w czerwcu 2023