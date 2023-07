Strażacy z Ukrainy rozpoczęli szkolenie w Olsztynie [ZDJĘCIA]

PRZECZYTAJ KONIECZNIE: Jak wygląda Hala Urania od środka? Prace są na zaawansowanym etapie [ZDJĘCIA] Głównym celem tego projektu jest organizacja szkolenia dla grupy ukraińskich strażaków ochotników, które przygotuje ich do prowadzenia działań ratowniczo-gaśniczych, obsługi i konserwacji sprzętu gaśniczego, ale także do dobrego zarządzania jednostką. Ponadto, w ramach projektu jego uczestnicy otrzymają niektóre elementy umundurowania: hełmy, rękawice, kominiarki i buty strażackie. Wszystko po ot, by jeszcze bardziej zwiększyć zwiększą bezpieczeństwo strażaków w czasie prowadzenia akcji ratunkowych na Ukrainie — która już od ponad 500 dni walczy z rosyjskim najeźdźcą.

— Obwód rówieński jest pionierem na Ukrainie w tworzeniu ochotniczych straży pożarnych — tłumaczy Gustaw Marek Brzezin, marszałek województwa. — Realizacja projektu to okazja do podzielenia się polskim doświadczeniem, ugruntowanym wieloletnim działaniem polskich jednostek ochotniczych straży pożarnych. Projekt przyczyni się także do wsparcia procesu tworzenia sieci ochotniczych straży pożarnych na Ukrainie.

Wartość całego projektu to 17 380 tys. euro, z czego wysokość grantu to 9,5 tys. euro. Inicjatywa Środkowoeuropejska to najstarsza i największa inicjatywa współpracy w Centralnej i Środkowej Europie. IŚE wywodzi się z Inicjatywy Czterostronnej (Quadragonale), powołanej w 1989 przez Austrię, Jugosławię, Węgry i Włochy.

mmb